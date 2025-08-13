Asignaciones Familiares SUAF de la ANSES: cuáles son las fechas de cobro y quiénes pueden acceder al beneficio

La Tarjeta Alimentar es un plan destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para las familias con hijos que forman parte del sistema de protección social. El monto depende de la cantidad de hijos menores de edad que tenga cada hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un refuerzo de hasta $108.062 a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cuentan con tres o más hijos.

Los pagos se comenzaron a acreditar de forma escalonada entre el viernes 8 de agosto y seguirán hasta el viernes 22, según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

En el caso de familias con un solo hijo, el monto será de $52.250, mientras que para aquellas con dos hijos subirá a $81.936, sumándose al importe habitual de la AUH. El pago se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la AUH.

Tarjeta Alimentar de la ANSES: cuándo cobro en agosto de 2025

Los pagos ejecutados fueron a quienes tienen documentos terminados en 0, 1 y 2, entre el viernes 8 de agosto, el lunes 11 y martes 12.

Documentos terminados en 3 : miércoles 13.

Documentos terminados en 4 : jueves 14.

Documentos terminados en 5 : lunes 18.

Documentos terminados en 6 : martes 19.

Documentos terminados en 7 : miércoles 20.

Documentos terminados en 8 : jueves 21.

Documentos terminados en 9: viernes 22.

Tarjeta Alimentar: quiénes pueden cobrar en agosto de 2025

Beneficiarios de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Familias con hijos con discapacidad que perciban AUH (sin límite de edad).

Madres que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Personas gestantes desde el tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

