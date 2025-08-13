Asignaciones Familiares SUAF de la ANSES: cuáles son las fechas de cobro y quiénes pueden acceder al beneficio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un refuerzo de hasta $108.062 a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cuentan con tres o más hijos.
Los pagos se comenzaron a acreditar de forma escalonada entre el viernes 8 de agosto y seguirán hasta el viernes 22, según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
En el caso de familias con un solo hijo, el monto será de $52.250, mientras que para aquellas con dos hijos subirá a $81.936, sumándose al importe habitual de la AUH. El pago se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la AUH.
Tarjeta Alimentar de la ANSES: cuándo cobro en agosto de 2025
Los pagos ejecutados fueron a quienes tienen documentos terminados en 0, 1 y 2, entre el viernes 8 de agosto, el lunes 11 y martes 12.
- Documentos terminados en 3: miércoles 13.
- Documentos terminados en 4: jueves 14.
- Documentos terminados en 5: lunes 18.
- Documentos terminados en 6: martes 19.
- Documentos terminados en 7: miércoles 20.
- Documentos terminados en 8: jueves 21.
- Documentos terminados en 9: viernes 22.
Tarjeta Alimentar: quiénes pueden cobrar en agosto de 2025
- Beneficiarios de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Familias con hijos con discapacidad que perciban AUH (sin límite de edad).
- Madres que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.
- Personas gestantes desde el tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
¿Cómo verificar si cobrás la Tarjeta Alimentar en agosto de 2025?
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y la clave de seguridad social.
- Seleccionar la opción “Consultar”.
- El sistema indicará si corresponde el refuerzo alimentario.