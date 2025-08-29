El impuesto a los combustibles se actualizará por inflación y habrá nuevas subas en naftas y gasoil
El Gobierno nacional dispuso que, a partir del 1° de septiembre, los impuestos sobre los combustibles líquidos se ajustarán automáticamente según la inflación y estableció un cronograma para aplicar los aumentos pendientes correspondientes al año 2024 y al primer y segundo trimestre de 2025.
La medida fue formalizada a través del Decreto 617/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Este documento deroga la normativa anterior, el Decreto N° 466 de mayo de 2024 y sus modificaciones, que habían postergado reiteradamente la implementación de estos incrementos.
Según el texto, los montos fijos de los impuestos se actualizan trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Suben los combustibles: cómo impactará la actualización fiscal en los precios de la nafta
Los aumentos correspondientes a actualizaciones diferidas del año 2024 y del primer y segundo trimestre de 2025 se aplicarán en dos fases, de acuerdo con lo detallado en el documento oficial:
Primera Fase (1° al 30 de septiembre de 2025):
- Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono subirá $0,645.
- Gasoil: el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas zonas, y el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará $0,978.
Segunda Fase (a partir del 1° de octubre de 2025):
- Se aplicará el aumento total acumulado, sumando los remanentes del año 2024 y del primer y segundo trimestre de 2025.
El gobierno justificó la medida en la necesidad de fortalecer las cuentas fiscales y afrontar las obligaciones derivadas del paquete de leyes aprobado recientemente por el Congreso.
Analistas y consumidores anticipan que estos ajustes se trasladarán al precio final de las naftas, lo que implicará un nuevo incremento en los surtidores en las próximas semanas.