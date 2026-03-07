Descuentos en nafta y gasoil en marzo 2026.

Durante marzo 2026, quienes tengan que cargar nafta o gasoil contarán con varias alternativas para gastar menos en estaciones de servicio de todo el país. Gracias a promociones vinculadas con aplicaciones móviles, tarjetas bancarias, billeteras virtuales y programas de fidelización, los automovilistas podrán reducir notablemente el monto final de cada carga.

En algunos casos, si se combinan distintos beneficios como descuentos por horario nocturno, autoservicio o promociones bancarias, el ahorro puede alcanzar hasta un 30% respecto del precio del surtidor. A continuación, un repaso de los principales descuentos disponibles durante marzo de 2026, con los detalles de cada marca, topes de reintegro y condiciones para acceder.

Estación de servicio de YPF. Foto: EFE

Beneficios en YPF para cargar combustible

Quienes participen del programa Serviclub y realicen el pago a través de la App YPF tienen varias opciones de ahorro:

6% de descuento todos los días sin límite de reintegro para cargas realizadas entre las 0 y las 6 de la mañana.

3% de descuento diario utilizando la modalidad de autodespacho, también sin tope. Este beneficio puede sumarse al descuento por carga nocturna.

5% de descuento para quienes sean socios del Automóvil Club Argentino (ACA), válido todos los días en estaciones adheridas, con un máximo mensual de $14.500.

A estos beneficios se suman acuerdos con distintos bancos y billeteras digitales que permiten obtener reintegros adicionales:

Banco Macro: los miércoles ofrece 20% de descuento pagando con crédito Visa Platinum mediante MODO, con un tope de $15.000 por mes. Para clientes Selecta con Visa Signature el reintegro llega al 30%, con límite de $25.000.

Banco Comafi : los sábados da 10% de reintegro pagando con débito o crédito mediante MODO, con tope de $5.000 semanales. Los clientes Premium y Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, y los Único Black a 20% con tope de $10.000 por semana, lo que puede significar hasta $40.000 de ahorro en el mes.

Banco Galicia : los lunes brinda 10% de reintegro pagando con Mastercard a través de MODO, con un máximo de $10.000 al mes. Para clientes Éminent el beneficio sube a 15% con tope de $15.000. Quienes tengan cuenta sueldo suman 10% adicional, con un límite de $5.000.

Banco Ciudad : los domingos ofrece 10% de descuento pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp, con un máximo mensual de $10.000. Con Plan Sueldo o Jubilados el reintegro sube al 15%, con tope de $15.000.

Banco ICBC : los martes da 15% de reintegro para clientes con cuenta sueldo que paguen con crédito o débito mediante MODO, con límite de $15.000 mensuales.

Banco Nación : los viernes permite ahorrar 20% pagando con QR desde MODO BNA+ con tarjetas Visa o Mastercard. El reintegro máximo es de $10.000 al mes.

Banco Santander : los jueves ofrece 10% de descuento pagando con Visa Black o Platinum desde la App YPF, con tope mensual de $7.500.

Banco Hipotecario: los martes los clientes Búho One obtienen 15% de reintegro pagando desde la app con tarjetas Visa Signature o Platinum, con un máximo de $8.000 mensuales.

Beneficios en YPF para cargar combustible. Foto: NA (Marcelo Capece)

Las promociones de Shell

La petrolera ofrece beneficios a quienes utilicen la aplicación Shell Box. En ese caso, todos los miércoles es posible obtener 10% de descuento en combustibles V-Power, con un tope semanal de $4.000.

También existen acuerdos con tarjetas y programas de fidelización:

Tarjeta 365: de lunes a viernes brinda 10% de descuento en V-Power (hasta $4.000 por semana) y 5% en nafta súper, con un máximo de $2.000 semanales.

Banco Comafi : los domingos da 10% de reintegro pagando con tarjetas a través de MODO, con tope de $5.000 por semana. Clientes Premium o Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, mientras que los Único Black tienen 20% con tope de $10.000, lo que permite ahorrar hasta $50.000 durante marzo.

Banco Ciudad : los domingos ofrece 10% de reintegro pagando con crédito mediante MODO o Buepp, con máximo de $10.000 al mes. Para quienes tengan Plan Sueldo o Jubilados el beneficio llega al 15%.

Banco Galicia : los lunes da 10% pagando con Mastercard vía MODO, con tope de $10.000 mensuales, o 15% para clientes Éminent.

Banco Nación: los viernes ofrece 20% de reintegro pagando con QR desde MODO BNA+, con un límite de $10.000 mensuales.

Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves otorgan 10% de descuento en V-Power desde Shell Box, con tope de $4.000 semanales. Pagando con crédito Cencopay se suma 5% adicional.

Las promociones de Shell.

Axion Energy y su programa de beneficios

La petrolera ofrece descuentos a través de la app ON, su programa de fidelización. En este caso se puede obtener 10% de descuento los lunes y los viernes en combustibles Quantium.

El ahorro máximo depende del nivel del usuario dentro del programa:

Para nafta , el tope mensual va de $6.500 a $12.000 , según la categoría;

Para diésel, el límite es de $6.500 cada quince días.

Además, Axion tiene promociones con distintas entidades financieras:

Banco Comafi : los lunes ofrece 10% de reintegro con tarjetas vía MODO, con tope semanal de $5.000. Clientes Premium o Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, y los Único Black a 20% con tope de $10.000, lo que puede significar $50.000 de ahorro en el mes.

Banco Ciudad : los domingos brinda 10% de reintegro con crédito mediante MODO o Buepp, o 15% para quienes tengan Plan Sueldo o Jubilados.

Banco Nación: los viernes permite ahorrar 20% pagando con QR desde MODO BNA+.

Banco Galicia: los lunes ofrece 10% de reintegro pagando con Mastercard mediante MODO, con máximo de $10.000 mensuales.

Banco Brubank: los viernes, sábados y domingos brinda 20% de descuento para clientes con Plan Plus que paguen con Visa, con tope semanal de $4.000. Con el Plan Ultra el beneficio sube al 30% todos los días, con límite de $6.000 por operación y $30.000 al mes.

Axion Energy y su programa de beneficios.

Descuentos en Puma Energy

Durante todo marzo, Puma Energy aplicará 10% de descuento los miércoles en nafta súper, combustibles premium e Ion Diesel, para cargas de hasta 50 litros por día.

Para acceder al beneficio es necesario utilizar la app Puma Pris y pagar con alguno de los medios habilitados, que incluyen tarjetas de crédito, débito, dinero en cuenta de Mercado Pago o efectivo.

Cada carga también permite sumar puntos que luego se pueden canjear por vouchers de descuento de hasta $20.000, utilizables cualquier día de la semana.

La empresa además tiene promociones con bancos como:

Banco Comafi: los viernes ofrece 10% de reintegro con tarjetas a través de MODO, con tope semanal de $5.000. Clientes Premium o Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, mientras que los Único Black tienen 20% con tope de $10.000, lo que permite ahorrar hasta $40.000 en el mes.

Banco Galicia: los lunes brinda 10% pagando con Mastercard mediante MODO, con máximo de $10.000 mensuales, o 15% para clientes Éminent.

Estaciones de Servicio Puma

Otros beneficios disponibles en distintas estaciones de servicio

Además de las promociones específicas de cada petrolera, algunos bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros que pueden utilizarse en estaciones de servicio de distintas marcas.