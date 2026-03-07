Descuentos en nafta y gasoil en marzo 2026: cómo ahorrar hasta 30% en estaciones de servicio YPF, Shell, Axion y Puma
Promociones con apps, bancos, tarjetas y programas de beneficios permiten pagar menos al cargar combustible. Un repaso por los descuentos y reintegros disponibles en estaciones de todo el país durante marzo 2026.
Durante marzo 2026, quienes tengan que cargar nafta o gasoil contarán con varias alternativas para gastar menos en estaciones de servicio de todo el país. Gracias a promociones vinculadas con aplicaciones móviles, tarjetas bancarias, billeteras virtuales y programas de fidelización, los automovilistas podrán reducir notablemente el monto final de cada carga.
En algunos casos, si se combinan distintos beneficios como descuentos por horario nocturno, autoservicio o promociones bancarias, el ahorro puede alcanzar hasta un 30% respecto del precio del surtidor. A continuación, un repaso de los principales descuentos disponibles durante marzo de 2026, con los detalles de cada marca, topes de reintegro y condiciones para acceder.
Beneficios en YPF para cargar combustible
Quienes participen del programa Serviclub y realicen el pago a través de la App YPF tienen varias opciones de ahorro:
- 6% de descuento todos los días sin límite de reintegro para cargas realizadas entre las 0 y las 6 de la mañana.
- 3% de descuento diario utilizando la modalidad de autodespacho, también sin tope. Este beneficio puede sumarse al descuento por carga nocturna.
- 5% de descuento para quienes sean socios del Automóvil Club Argentino (ACA), válido todos los días en estaciones adheridas, con un máximo mensual de $14.500.
A estos beneficios se suman acuerdos con distintos bancos y billeteras digitales que permiten obtener reintegros adicionales:
- Banco Macro: los miércoles ofrece 20% de descuento pagando con crédito Visa Platinum mediante MODO, con un tope de $15.000 por mes. Para clientes Selecta con Visa Signature el reintegro llega al 30%, con límite de $25.000.
- Banco Comafi: los sábados da 10% de reintegro pagando con débito o crédito mediante MODO, con tope de $5.000 semanales. Los clientes Premium y Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, y los Único Black a 20% con tope de $10.000 por semana, lo que puede significar hasta $40.000 de ahorro en el mes.
- Banco Galicia: los lunes brinda 10% de reintegro pagando con Mastercard a través de MODO, con un máximo de $10.000 al mes. Para clientes Éminent el beneficio sube a 15% con tope de $15.000. Quienes tengan cuenta sueldo suman 10% adicional, con un límite de $5.000.
- Banco Ciudad: los domingos ofrece 10% de descuento pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp, con un máximo mensual de $10.000. Con Plan Sueldo o Jubilados el reintegro sube al 15%, con tope de $15.000.
- Banco ICBC: los martes da 15% de reintegro para clientes con cuenta sueldo que paguen con crédito o débito mediante MODO, con límite de $15.000 mensuales.
- Banco Nación: los viernes permite ahorrar 20% pagando con QR desde MODO BNA+ con tarjetas Visa o Mastercard. El reintegro máximo es de $10.000 al mes.
- Banco Santander: los jueves ofrece 10% de descuento pagando con Visa Black o Platinum desde la App YPF, con tope mensual de $7.500.
- Banco Hipotecario: los martes los clientes Búho One obtienen 15% de reintegro pagando desde la app con tarjetas Visa Signature o Platinum, con un máximo de $8.000 mensuales.
Las promociones de Shell
La petrolera ofrece beneficios a quienes utilicen la aplicación Shell Box. En ese caso, todos los miércoles es posible obtener 10% de descuento en combustibles V-Power, con un tope semanal de $4.000.
También existen acuerdos con tarjetas y programas de fidelización:
- Tarjeta 365: de lunes a viernes brinda 10% de descuento en V-Power (hasta $4.000 por semana) y 5% en nafta súper, con un máximo de $2.000 semanales.
- Banco Comafi: los domingos da 10% de reintegro pagando con tarjetas a través de MODO, con tope de $5.000 por semana. Clientes Premium o Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, mientras que los Único Black tienen 20% con tope de $10.000, lo que permite ahorrar hasta $50.000 durante marzo.
- Banco Ciudad: los domingos ofrece 10% de reintegro pagando con crédito mediante MODO o Buepp, con máximo de $10.000 al mes. Para quienes tengan Plan Sueldo o Jubilados el beneficio llega al 15%.
- Banco Galicia: los lunes da 10% pagando con Mastercard vía MODO, con tope de $10.000 mensuales, o 15% para clientes Éminent.
- Banco Nación: los viernes ofrece 20% de reintegro pagando con QR desde MODO BNA+, con un límite de $10.000 mensuales.
- Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves otorgan 10% de descuento en V-Power desde Shell Box, con tope de $4.000 semanales. Pagando con crédito Cencopay se suma 5% adicional.
Axion Energy y su programa de beneficios
La petrolera ofrece descuentos a través de la app ON, su programa de fidelización. En este caso se puede obtener 10% de descuento los lunes y los viernes en combustibles Quantium.
El ahorro máximo depende del nivel del usuario dentro del programa:
- Para nafta, el tope mensual va de $6.500 a $12.000, según la categoría;
- Para diésel, el límite es de $6.500 cada quince días.
Además, Axion tiene promociones con distintas entidades financieras:
- Banco Comafi: los lunes ofrece 10% de reintegro con tarjetas vía MODO, con tope semanal de $5.000. Clientes Premium o Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, y los Único Black a 20% con tope de $10.000, lo que puede significar $50.000 de ahorro en el mes.
- Banco Ciudad: los domingos brinda 10% de reintegro con crédito mediante MODO o Buepp, o 15% para quienes tengan Plan Sueldo o Jubilados.
- Banco Nación: los viernes permite ahorrar 20% pagando con QR desde MODO BNA+.
- Banco Galicia: los lunes ofrece 10% de reintegro pagando con Mastercard mediante MODO, con máximo de $10.000 mensuales.
- Banco Brubank: los viernes, sábados y domingos brinda 20% de descuento para clientes con Plan Plus que paguen con Visa, con tope semanal de $4.000. Con el Plan Ultra el beneficio sube al 30% todos los días, con límite de $6.000 por operación y $30.000 al mes.
Descuentos en Puma Energy
Durante todo marzo, Puma Energy aplicará 10% de descuento los miércoles en nafta súper, combustibles premium e Ion Diesel, para cargas de hasta 50 litros por día.
Para acceder al beneficio es necesario utilizar la app Puma Pris y pagar con alguno de los medios habilitados, que incluyen tarjetas de crédito, débito, dinero en cuenta de Mercado Pago o efectivo.
Cada carga también permite sumar puntos que luego se pueden canjear por vouchers de descuento de hasta $20.000, utilizables cualquier día de la semana.
La empresa además tiene promociones con bancos como:
- Banco Comafi: los viernes ofrece 10% de reintegro con tarjetas a través de MODO, con tope semanal de $5.000. Clientes Premium o Platinum acceden a 20% con límite de $8.000, mientras que los Único Black tienen 20% con tope de $10.000, lo que permite ahorrar hasta $40.000 en el mes.
- Banco Galicia: los lunes brinda 10% pagando con Mastercard mediante MODO, con máximo de $10.000 mensuales, o 15% para clientes Éminent.
Otros beneficios disponibles en distintas estaciones de servicio
Además de las promociones específicas de cada petrolera, algunos bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros que pueden utilizarse en estaciones de servicio de distintas marcas.
- Banco Credicoop: todos los viernes brinda 15% de reintegro pagando con tarjetas Visa o Cabal desde MODO, con tope de $4.500 semanales. Para clientes con cuenta sueldo el beneficio sube a 20%, con límite de $6.000 por semana.
- Banco Supervielle: los domingos ofrece 10% de reintegro pagando con Visa Débito mediante MODO en cualquier estación, con tope de $10.000 mensuales.
- Mercado Pago: los lunes da 30% de descuento pagando con su tarjeta de crédito física en estaciones de servicio, con límite de $6.000 al mes. Además, pagando con QR ofrece 10% los jueves en Gulf y 10% los miércoles en Dapsa, para cargas superiores a $40.000.
- Banco Patagonia: los jueves brinda 20% de descuento pagando con tarjetas Visa en estaciones de cualquier marca, con tope mensual de $10.000. Para clientes Singular con cuenta sueldo el beneficio sube al 25%, con límite de $15.000.
- Banco Columbia: el 20 y el 24 de marzo ofrecerá 20% de reintegro en combustibles de todas las marcas pagando con tarjetas Visa o Mastercard mediante la app del banco, con un máximo de $8.000 por día.
- Billetera MODO: los jueves ofrece 15% de descuento sin tope en estaciones Wico Combustibles, pagando con QR con tarjetas de crédito o débito.