Rebajas de hasta 30% en combustibles: los descuentos de YPF, Shell, Axion y Puma para octubre 2025
En medio de un escenario económico marcado por aumentos progresivos en los precios de los combustibles, las principales petroleras del país lanzaron un conjunto de promociones que permitirán a los automovilistas ahorrar hasta un 30% durante octubre de 2025.
La política de descuentos, que se activa mediante aplicaciones móviles, programas de fidelización y acuerdos con bancos y tarjetas, busca contener el impacto de los incrementos en los surtidores. Las rebajas se aplicarán tanto en naftas como en gasoil, con variaciones según el día, el horario y el método de pago utilizado.
Cómo ahorrar hasta 30% en nafta y gasoil durante octubre 2025
Las petroleras aplican descuentos selectivos con tarjetas, billeteras virtuales y programas de beneficios. Los automovilistas podrán acceder a reintegros en distintos días y horarios del mes. A continuación, marca por marca, cuáles serán las principales oportunidades para ahorrar en nafta y gasoil.
YPF
App YPF y Serviclub:
También podría interesarte
- 10% los lunes en Infinia (tope $3.000 semanal).
- 6% en todas las cargas nocturnas (0 a 6 h).
- 5% para socios ACA (tope $11.500 mensual).
Promociones bancarias destacadas:
- Macro: hasta 30% los miércoles con tope $25.000.
- Comafi: hasta 20% los sábados, con tope $32.000 en el mes.
- Ciudad: hasta 15% los domingos, con tope $15.000.
- ICBC: 15% los martes (tope $15.000).
- Santander: 10% los jueves (tope $7.500) + 10% extra en programa “Sorpresa”.
- Hipotecario: 15% los martes para clientes Búho One (tope $8.000).
Shell
Shell Box:
- 10% en V-Power los miércoles (tope $4.000).
- Descuentos con tarjeta 365, Jumbo+ y Vea Ahorro (adicionales de hasta 5%).
Bancos:
- Ciudad y Comafi: hasta 20% los domingos.
Axion Energy
App ON:
- 10% los lunes y viernes en Quantium.
- Topes: hasta $7.500 mensual en nafta y $5.000 quincenal en diésel.
Bancos:
- Comafi: hasta 20% los lunes (tope $32.000 mensual).
- Ualá: 15% los sábados (tope $20.000 mensual).
- BBVA: 20% los sábados para clientes con cuenta sueldo (tope $6.000).
Puma Energy
App Puma Pris:
- 10% todos los miércoles en nafta súper, premium y diésel (hasta 50 litros).
- Posibilidad de canjear puntos por vouchers de hasta $18.000.
Banco Comafi:
- 15% los viernes (tope $35.000 en octubre).
Otros descuentos generales
- Banco Nación: 30% los fines de semana en todas las marcas (tope $15.000 mensual).
- Credicoop: hasta 20% los viernes (tope $30.000 en octubre).
- Patagonia: hasta 25% los jueves (tope $15.000).
- Columbia: 20% en fechas puntuales (10 y 24 de octubre, tope $8.000 por día).
Para los automovilistas atentos, planificar el día, el horario y la forma de pago puede significar un ahorro considerable al momento de enfrentar la carga de combustible.