Rebajas de hasta 30% en combustibles: los descuentos de YPF, Shell, Axion y Puma para octubre 2025

Las principales petroleras del país implementan promociones en nafta y gasoil a través de acuerdos con bancos, tarjetas y aplicaciones. Se concentran en días y horarios específicos, lo que obliga a los conductores a planificar para maximizar el ahorro.

YPF confirmó que aplicará precios de nafta según la hora del día. Foto: Gentileza YPF.

En medio de un escenario económico marcado por aumentos progresivos en los precios de los combustibles, las principales petroleras del país lanzaron un conjunto de promociones que permitirán a los automovilistas ahorrar hasta un 30% durante octubre de 2025.

La política de descuentos, que se activa mediante aplicaciones móviles, programas de fidelización y acuerdos con bancos y tarjetas, busca contener el impacto de los incrementos en los surtidores. Las rebajas se aplicarán tanto en naftas como en gasoil, con variaciones según el día, el horario y el método de pago utilizado.

YPF aumentará un 3,5% el valor de su nafta a partir de julio de 2025. Foto: NA (Marcelo Capece)

Cómo ahorrar hasta 30% en nafta y gasoil durante octubre 2025

Las petroleras aplican descuentos selectivos con tarjetas, billeteras virtuales y programas de beneficios. Los automovilistas podrán acceder a reintegros en distintos días y horarios del mes. A continuación, marca por marca, cuáles serán las principales oportunidades para ahorrar en nafta y gasoil.

YPF

App YPF y Serviclub:

10% los lunes en Infinia (tope $3.000 semanal).

6% en todas las cargas nocturnas (0 a 6 h).

5% para socios ACA (tope $11.500 mensual).

Promociones bancarias destacadas:

Macro : hasta 30% los miércoles con tope $25.000.

Comafi : hasta 20% los sábados, con tope $32.000 en el mes.

Ciudad : hasta 15% los domingos, con tope $15.000.

ICBC : 15% los martes (tope $15.000).

Santander : 10% los jueves (tope $7.500) + 10% extra en programa “Sorpresa”.

Hipotecario: 15% los martes para clientes Búho One (tope $8.000).

Nafta, combustible, YPF. Foto: archivo NA

Shell

Shell Box:

10% en V-Power los miércoles (tope $4.000).

Descuentos con tarjeta 365, Jumbo+ y Vea Ahorro (adicionales de hasta 5%).

Bancos:

Ciudad y Comafi: hasta 20% los domingos.

Axion Energy

App ON:

10% los lunes y viernes en Quantium.

Topes: hasta $7.500 mensual en nafta y $5.000 quincenal en diésel.

Bancos:

Comafi : hasta 20% los lunes (tope $32.000 mensual).

Ualá : 15% los sábados (tope $20.000 mensual).

BBVA: 20% los sábados para clientes con cuenta sueldo (tope $6.000).

Puma Energy

App Puma Pris:

10% todos los miércoles en nafta súper, premium y diésel (hasta 50 litros).

Posibilidad de canjear puntos por vouchers de hasta $18.000.

Banco Comafi:

15% los viernes (tope $35.000 en octubre).

La billetera virtual de YPF. Foto: Gentileza YPF.

Otros descuentos generales

Banco Nación : 30% los fines de semana en todas las marcas (tope $15.000 mensual).

Credicoop : hasta 20% los viernes (tope $30.000 en octubre).

Patagonia : hasta 25% los jueves (tope $15.000).

Columbia: 20% en fechas puntuales (10 y 24 de octubre, tope $8.000 por día).

Para los automovilistas atentos, planificar el día, el horario y la forma de pago puede significar un ahorro considerable al momento de enfrentar la carga de combustible.