Especial para gamers: liquidan PlayStation 5, Xbox S y Nintendo Switch en 12 cuotas sin interés

Con motivo del Día del Gamer, el banco ofrece una promoción exclusiva para adquirir consolas y accesorios de última generación, permitiendo a los fanáticos renovarse y disfrutar de la mejor tecnología en videojuegos.

Banco Provincia liquida PlayStation 5, Xbox S y Nintendo Switch. Foto: Unsplash.

En el marco del Día del Gamer, el Banco de la Provincia de Buenos Aires presentó una promoción exclusiva para sus clientes que permite comprar consolas de última generación y accesorios de gaming en 12 cuotas fijas sin interés a través del portal Provincia Compras.

La iniciativa estará disponible por tiempo limitado y busca facilitar que los fanáticos renueven su “setup” o incorporen nuevos elementos de entretenimiento.

Qué productos incluye la promoción

Entre los artículos más destacados se encuentran:

PlayStation 5 Slim 1TB

Xbox S 512GB

Nintendo Switch Neon

Casco de realidad virtual PlayStation VR2

Volante Logitech G923 Trueforce para PC y Xbox

Descuentos por el Día del Gamer con Banco Provincia. Foto: Banco Provincia.

Además, se ofrecen teclados, monitores, joysticks, sillas gamer, gabinetes de computadora y otros controles para simuladores de conducción.

Cómo aprovechar la oferta

Las compras se pueden realizar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia, lo que permite acceder a las 12 cuotas sin interés y aprovechar descuentos adicionales en productos de gaming.

En caso de usar tarjeta de débito, las operaciones deben abonarse al contado, ya que no se aplican cuotas con este método de pago.

Sobre el Día del Gamer

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha instaurada en 2008 por fanáticos y comunidades de videojuegos para rendir homenaje a los clásicos y a la pasión que despiertan los videojuegos en todo el mundo. Con esta promoción, Banco Provincia se suma a la celebración, ofreciendo una oportunidad única para renovar consolas y accesorios.

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer. Foto: Unsplash.

PlayStation 5, la estrella gamer

La PlayStation 5 es una de las consolas más buscadas por los gamers, gracias a su potente hardware, tiempos de carga ultrarrápidos y gráficos de última generación. Esta consola permite disfrutar de experiencias de juego inmersivas, desde aventuras en mundos abiertos hasta competiciones online con otros jugadores alrededor del mundo.

Además, la PS5 cuenta con un amplio catálogo de títulos exclusivos que no se encuentran en otras plataformas, lo que la convierte en una opción ideal tanto para quienes buscan innovación tecnológica como para los fanáticos de franquicias clásicas. Con la promoción del Banco Provincia, ahora es posible acceder a esta consola en 12 cuotas sin interés, facilitando su compra y actualización del setup gamer.