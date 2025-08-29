Nuevas promociones con Cuenta DNI: cuáles son y cómo aprovecharlas al 100% en septiembre 2025

La billetera digital ofrecerá rebajas de hasta el 40% en distintos rubros, además de una promoción exclusiva en gastronomía el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. Los detalles.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

El Banco Provincia anunció los beneficios que regirán a lo largo de septiembre para los usuarios de su billetera digital Cuenta DNI. Este año, las promociones coinciden con una fecha muy especial para la entidad: el 6 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario de su fundación en 1822, y la institución decidió celebrarlo con descuentos adicionales.

El eje central de las promociones estará puesto en el rubro gastronómico. Durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, los usuarios podrán acceder a un 30% de descuento en restaurantes, bares y locales de comida, con un tope de reintegro de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con consumos de hasta $26.700, lo que convierte al aniversario en una oportunidad para compartir salidas con un ahorro significativo.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios disponibles en septiembre

No obstante, el festejo no será el único atractivo del mes. Las promociones tradicionales de Cuenta DNI continuarán vigentes en los distintos rubros de consumo.

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre, con un tope de $6.000 por jornada (se alcanza con $17.000 en compras).

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por día, alcanzable con consumos de $20.000.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a compras de hasta $15.000.

Universidades : 40% de descuento en locales adheridos de universidades bonaerenses, también con un tope de $6.000 por semana.

Garrafas : 40% de descuento todos los días en compra o recarga, con un límite mensual de $12.000 (se alcanza con $30.000 en consumos).

Comercios de cercanía no alimenticios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia. Foto: Banco Provincia

Con estas medidas, el Banco Provincia no solo busca premiar la fidelidad de sus clientes en un nuevo aniversario, sino también ofrecer un alivio económico para el bolsillo de los bonaerenses que utilizan la aplicación Cuenta DNI.