Suspenden las validaciones mensuales de los Vouchers Educativos: qué implica esta medida

Según se explicó, la medida tiene como objetivo que los alumnos beneficiarios puedan completar el ciclo lectivo sin interrupciones administrativas.

Vouchers Educativos, quiénes lo reciben. Foto: NA.

El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión de las validaciones mensuales del programa Vouchers Educativos. Según se explicó, la medida tiene como objetivo que los alumnos beneficiarios puedan completar el ciclo lectivo sin interrupciones administrativas.

La decisión, oficializada a través de la Resolución 1327/2025 y publicada este viernes en el Boletín Oficial, suspende la aplicación del artículo 14 del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”.

Vouchers Educativos. Foto: Argentina.gob.ar

¿Cómo afecta la suspensión de las validaciones al programa?

El programa consiste en la entrega de prestaciones temporarias para asegurar que los alumnos beneficiarios (hijos de familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos, vitales y móviles) permanezcan en instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal.

Estas prestaciones se otorgaban en dos o tres cuotas mensuales, y las instituciones debían realizar validaciones mensuales de los beneficiarios para garantizar que cumplían los requisitos.

En este contexto, la suspensión de estas validaciones, firmada por el secretario de Educación Carlos Torrendell, busca que los procedimientos administrativos no interfieran en el cierre del ciclo lectivo.

¿Siguen los Vouchers Educativos?

Según informó ANSES, el programa Vouchers Educativos continuará vigente durante agosto de 2025 con la siguiente estructura:

Monto : cerca de $20.000 por estudiante, correspondiente a la cuota de julio.

Fecha de pago : aún no fue oficializada.

Cobertura : hasta el 50% del valor mensual de la matrícula en escuelas con financiamiento público.

Forma de pago: se deposita directamente en la cuenta bancaria del adulto responsable.

El monto final depende del nivel educativo del alumno y del porcentaje de subsidio estatal que reciba la institución.