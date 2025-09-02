ANSES: cuándo se cobra la Asignación por Embarazo en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos para titulares de la Asignación por Embarazo. El cronograma completo.

¿Cuándo cobro la Asignación por Embarazo de septiembre? Foto: Unsplash.

Con la llegada de un nuevo mes, los beneficiarios de ANSES ya están a la expectativa del cobro de las asignaciones.

Desde el próximo lunes 8, la Administración Nacional de Seguridad Social comenzará a pagar los haberes y beneficios a millones de argentinos. Cabe aclarar que, en cada grupo, el cobro es por terminación del número de DNI.

ANSES. Foto: Canal 26

Mes a mes, el porcentaje de pago a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones se ajusta de acuerdo a la referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos dos meses y, en este caso, el porcentaje de incremento es del 1,9%. Esto se da “desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24)”.

En ese sentido, la Asignación por Embarazo, una de las más esperadas, cobrará a partir del 10 de septiembre y el calendario completo es el siguiente:

DNI terminados en 0 : 10 de septiembre.

DNI terminados en 1 : 11 de septiembre.

DNI terminados en 2 : 12 de septiembre.

DNI terminados en 3 : 15 de septiembre.

DNI terminados en 4 : 16 de septiembre.

DNI terminados en 5 : 17 de septiembre.

DNI terminados en 6 : 18 de septiembre.

DNI terminados en 7 : 19 de septiembre.

DNI terminados en 8 : 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

ANSES 2025: cómo cobrar el 20% retenido de la AUH antes de fin de año

Todas las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen la oportunidad de recuperar un 20% retenido durante 2025, siempre que presenten la Libreta AUH, un trámite que acredita que los niños cumplieron con sus controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

El procedimiento es digital y sencillo, a través de la plataforma Mi ANSES o la aplicación oficial, lo que permite agilizar la gestión y que los hogares puedan acceder al dinero retenido en el año anterior. Para quienes no puedan realizarlo online, existe la alternativa de presentarse sin turno en cualquier oficina de ANSES o mediante operativos móviles en distintos puntos del país.

Montos actualizados de la AUH y beneficios adicionales

En septiembre de 2025, el haber de la AUH con aumento del 1,9% alcanza $115.087, aunque el monto efectivo que se cobra tras la retención del 20% es $92.070. Para la AUH por discapacidad, el haber pasará de $367.757 a $374.744.

Además del reintegro del 20%, los beneficiarios pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual y a la Tarjeta Alimentar, con montos según la cantidad de hijos:

$52.250 para una familia con 1 hijo.

$81.936 para 2 hijos.

$108.062 para 3 o más hijos.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

Estos beneficios refuerzan el ingreso familiar y permiten garantizar el acceso a la educación y a una alimentación básica adecuada, cumpliendo con el objetivo social de la AUH de acompañar a los hogares con hijos en edad escolar.

Los especialistas de ANSES recuerdan que la Libreta AUH debe presentarse antes del 31 de diciembre y recomiendan realizar la gestión de manera anticipada para evitar retrasos en el cobro del 20% acumulado y de los beneficios complementarios.