Tras la intervención del Gobierno en el mercado, el dólar oficial cerró a la baja

Tras la nueva suba de este lunes, Pablo Quirno anunció la intervención del Tesoro, dejando de lado la teoría de flotación con bandas cambiarias. Conocé todos los detalles en nota.

Moneda estadounidense Foto: NA

El dólar oficial cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de este lunes.

El Gobierno anunció su intervención en el mercado de cambios con el objetivo de frenar la escalada del dólar, logrando que durante las operaciones la divisa cediera con relación al cierre de ayer, el cual había sido de $1.385.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

Las cotizaciones de este martes 2 de septiembre

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.409.

Los dólares tienen fecha de vencimiento Foto: Freepik

El dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.361, retrocediendo un 0,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,6% hasta $1.367,63, y el Contado Con Liquidación cerró a $1.375,18.

Banco Central. Foto: NA

Las reservas del Banco Central se ubicaban el lunes en US$40.030 millones.