El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario.

El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

El Gobierno anunció este lunes que comenzará a intervenir directamente en el mercado cambiario para contener la suba del dólar, luego de semanas de fuerte volatilidad. La decisión fue comunicada por el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, a través de su cuenta oficial en redes sociales.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo Quirno en X.

La medida representa un cambio importante respecto del esquema de bandas de flotación acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hasta ahora impedía al Banco Central vender dólares hasta que el tipo de cambio tocara el techo de la banda, fijado actualmente en torno a los $1.470 por unidad.

Sin embargo, el Gobierno confirmó que el organismo internacional fue consultado antes del anuncio y habría dado su aval, aunque voceros del FMI no habrían emitido comentarios públicos hasta el momento.

Volatilidad del dólar e intervención del Gobierno

El dólar mayorista cotizaba en torno a los $1.370 justo antes del tuit de Quirno, es decir, a casi $100 del techo de la banda, por lo que aún se encontraba fuera de la zona de intervención establecida previamente.

Esta decisión se da en un contexto preelectoral marcado por la inestabilidad del tipo de cambio, la presión inflacionaria y la desconfianza de los mercados. Con este nuevo enfoque, el Gobierno busca calmar la plaza cambiaria en un momento crítico para la economía, aunque el margen de maniobra será limitado si persiste la incertidumbre política.

Cabe destacar que en la jornada de este lunes, el valor del dólar en el mercado oficial cerró en un nuevo máximo de $1.385 para la venta al público, hecho que despertó la alerta en Economía, que adoptó la resolución de intervenir en el mercado cambiario a fin de apaciguar situación.