Tras la segunda jornada de intervención del Gobierno, ¿cómo cerró la cotización del dólar?

La cotización de la divisa norteamericana continúa siendo noticia luego del anuncio del Gobierno. Conocé todos los detalles en la nota.

Dólar, moneda estadounidense. Foto: Freepik

El dólar oficial cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.376,944 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.382.

Dólar, economía argentina. Foto: NA

El dólar blue cotizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,75% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.361,50 con una suba de 1,4% en el mes.

El dólar cerró en agosto en alza Foto: NA

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,6% hasta $1.373,41 y el Contado Con Liquidación registraba un avance de 0,7% hasta los $1.380,95.

Las reservas del Banco Central se ubicaban en US$40.761 millones.