Tras la segunda jornada de intervención del Gobierno, ¿cómo cerró la cotización del dólar?
El dólar oficial cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del martes.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.376,944 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.382.
El dólar blue cotizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,75% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicaba en $1.361,50 con una suba de 1,4% en el mes.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,6% hasta $1.373,41 y el Contado Con Liquidación registraba un avance de 0,7% hasta los $1.380,95.
Las reservas del Banco Central se ubicaban en US$40.761 millones.