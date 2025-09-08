La inflación en CABA fue de 1,6% en agosto y acumuló un alza del 37,4% en los últimos doce meses

Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 20% en los primeros ocho meses de 2025. Los productos que más aumentaron.

Inflación en supermercados. Foto: NA

En una jornada marcada por el duro revés electoral para el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas porteño informó que la inflación en la ciudad de Buenos Aires desaceleró en agosto y se ubicó en 1,6%.

De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20%.

Esta primera foto oficial es un buen dato para el Gobierno, dado que el miércoles se da a conocer la inflación a nivel nacional.

La suba estuvo impulsada por servicios financieros (5,7%), el transporte (3%), la salud (2,1%) y gastos en viviendas.

Inflación, compras, supermercado. Foto: Reuters.

Los alimentos subieron un 1% por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

Transporte tuvo un alza del 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance del 1%, recreación y cultura del 1,2% y el mismo porcentaje se incrementó en restaurants y hoteles. Además, el ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.