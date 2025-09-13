Aumento de ANSES: cuánto se cobrará en octubre de AUH con la Tarjeta Alimentar

Tras el dato de inflación de agosto 2025, se actualizan los valores de las prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social.

AUH, Asignación Universal por Hijo. Fotos: Pexels y NA.

Tras conocerse la inflación correspondiente a agosto, se definieron los valores de las prestaciones sociales para octubre 2025. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) colocará un aumento del 1,87% sobre los valores a pagar, como ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que incluye la Tarjeta Alimentar.

Cabe recordar que el monto de la AUH se actualiza de manera mensual, tomando la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entregado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Anses; AUH. Foto: Archivo.

Aumento de AUH en ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 con la Tarjeta Alimentar

Durante octubre 2025, el monto de la AUH para los hijos menores de edad se ubicará en $117.240. De todos modos, los titulares recibirán menos dinero, ya que la entidad retiene el 20% mensual, correspondiente a la acumulación que se libera una vez presentada la Libreta AUH. Por ende, en mano se abona un total de $93.792 por cada hijo.

Claro que la Asignación Universal por Hijo también incluye la Tarjeta Alimentar, un apoyo económico destinado a las familias con el objetivo de que los niños puedan acceder a una alimentación correcta.

En este caso, el monto depende de la cantidad de hijos que haya por grupo familiar.

Tarjeta Alimentar. Foto: NA.

Durante octubre, los valores entregados por la Tarjeta Alimentar y la AUH son los siguientes:

1 hijo : $93.792 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.042.

2 hijos : $187.584 + $81.936 = $269.520.

3 hijos : $281.376 + $108.062 = $389.438.

4 hijos : $375.168 + $108.062 = $483.230.

5 hijos : $468.960 + $108.062 = $577.022.

6 hijos: $562.752 + $108.062 = $670.814.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Como si fuera poco, ANSES también entrega el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un bono extra para aquellos que tenga hijos de hasta 3 años y reciban la AUH. Este dinero extra también aumenta en octubre, pasando de $43.405 a 44.217.

El cronograma de pagos para octubre 2025 comienza el martes 8 de octubre, aunque todavía falta conocer los detalles de los días correspondiente a cada persona.