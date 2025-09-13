Exposición Argentina de Oil y Gas 2025 en La Rural: Canal 26 habló con referentes provinciales de la industria

Río Negro, Mendoza y Santa Cruz fueron algunas de las provincias que tuvieron representación en el encuentro de la industria energética.

Exposición Argentina de Oil y Gas 2025. Foto: Canal 26

Canal 26 estuvo presente en la Exposición Argentina de Oil y Gas 2025 que se desarrolla en La Rural y habló con referentes de provinciales de la industria.

Mario Figueroa, Secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía de Río Negro, señaló que la exposición es ideal para “mostrar lo que tiene para ofrecer la provincia a la industria”.

Telecentro en la Exposición Argentina de Oil y Gas 2025 en La Rural. Video: Canal 26

“Me parece que está claro el rol que asumió hoy la provincia tanto para el petróleo como GNL”, añadió y destacó la posibilidad de “poder venir a mostrar eso en la feria más importante del país”.

Por su parte, Lucas Javier Erio, Director de Hidrocarburos de Mendoza, apuntó: “Hicimos estudios geológicos internos en la provincia y vemos potencial. El 30% de Vaca Muerta está en la provincia y nosotros visualizamos 600 kilómetros cuadrados con potencial exploratorio".

“El resultado de lo que venimos visualizando es que ya hay tres empresas con proyectos vigentes”, anunció.

Exposición Argentina de Oil y Gas 2025. Foto: Canal 26

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, destacó la “muy buena recepción por parte de la industria”.

“Se dieron presencia empresas prestadoras del servicio, proveedoras de insumos, operadoras. Fue un punto de concentración muy importante para la industria”, señaló sobre la exposición.