Mercado Pago ofrece grandes descuentos en supermercados durante septiembre: días, monto de ahorro y tope de reintegro

Durante todo el mes, la aplicación brinda promociones en las principales cadenas, con descuentos que varían según el día, el monto de compra y el tope de reintegro. Con esta guía, vas a poder aprovechar cada oferta y ahorrar al máximo en tus compras diarias.

Descuentos en supermercados con Mercado Pago. Foto: Canal26.com

Mercado Pago, la billetera virtual más usada por los argentinos, ofrece varios descuentos, destacándose especialmente los de supermercados, una excelente opción para ahorrar en las compras diarias.

Durante septiembre, las promociones se renuevan constantemente y casi todos los días hay descuentos en algún supermercado, consolidando a Mercado Pago como una de las opciones de pago más populares en el país.

Por eso, es importante conocer qué días corresponden a cada cadena, el monto del ahorro, el tope de reintegro y si se pueden acumular con otras promociones, para así hacer compras inteligentes y maximizar el ahorro.

Supermercados con descuentos. Foto: NA

A continuación, te mostramos día por día dónde conviene comprar durante septiembre de 2025.

Supermercados con descuentos de hasta 30%

Coto: 25% de descuento los viernes

Todos los viernes, Coto ofrece un 25% de descuento al pagar con Mercado Pago, sin tope de reintegro, utilizando cualquiera de los medios de pago dentro de la app. La promoción no es válida para compras online.

Es importante tener en cuenta que los productos que ya tienen descuento no participan de la promoción. Además, conviene revisar la aplicación, ya que algunos sábados la misma cadena puede ofrecer descuentos adicionales.

Carrefour: 15% de descuento los jueves y más

Jueves: 15% de descuento pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago, sin tope de reintegro y acumulable con otras promociones.

Viernes: 10% de descuento con las mismas condiciones.

Lunes y miércoles: 15% de descuento con un tope de reintegro de $4.000.

Supermercados. Foto: NA / Daniel Vides

DIA: 15% de descuento los miércoles en la tienda virtual

Los miércoles anteriores la cadena DIA ofreció un 15% de descuento en sus sucursales físicas. Ahora, la promoción se mantiene los miércoles, pero solo en la tienda virtual, pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago. El tope de reintegro es de $10.000 y el mínimo de compra es de $30.000.

Vea: 20% de descuento los lunes

Vea ofrece un 20% de descuento los lunes, exclusivo en sus tiendas físicas. La promoción aplica únicamente a pagos realizados con dinero en cuenta a través del QR de Mercado Pago y no tiene tope de reintegro.

La Anónima: lunes 15% de descuento

En La Anónima, los lunes se ofrece un 15% de descuento en las compras pagando con Mercado Pago a través del QR, con todos los medios de pago disponibles. La promoción no tiene tope de reintegro, excluye productos de electro y no es acumulable con otras ofertas.

Supermercados con descuentos. Foto Reuters.

Martes en ChangoMás

En Chango Mas, los martes se ofrece un descuento pagando con QR de Mercado Pago. La promoción no es acumulable con otras ofertas y aplican exclusiones. Cabe destacar que esta información corresponde al martes pasado, por lo que es necesario revisar si se renovará en las próximas semanas.

Con estas promociones, Mercado Pago se consolida como una herramienta clave para ahorrar en las compras del día a día, ofreciendo beneficios pensados para los argentinos y facilitando una experiencia de pago más conveniente y económica.