Asignaciones familiares ANSES: cuáles serán los nuevos montos de SUAF, AUH y jubilaciones en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los nuevos montos y recordó el calendario de pagos para septiembre, vigente según la terminación del DNI. Los detalles.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que marcó un 1,9%, es posible calcular el impacto del ajuste de octubre 2025 en las prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los incrementos afectarán directamente al SUAF, a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones mínimas.

Según el INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 19,5%, mientras que la canasta básica para una familia tipo de cuatro integrantes se ubica en $1.160.780. Estos datos reflejan la importancia de los aumentos para quienes dependen de estos ingresos.

Montos SUAF y prestaciones sociales en octubre 2025

Con la actualización, las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

SUAF primer escalón de ingresos: de $57.549 a $58.642, con un aumento de $1.093.

SUAF por hijo con discapacidad: de $187.195 a $190.751, con un incremento de $3.556.

Asignación Universal por Hijo (AUH): de $115.077 a $117.263, con una retención del 20%.

Asignación por Embarazo: de $115.077 a $117.263.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: de $374.745 a $381.865.

Jubilaciones mínimas: de $320.277 a $326.362, con un aumento de $6.085.

Calendario de pagos ANSES: septiembre 2025

El cronograma de septiembre continúa según el tipo de prestación y la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI 5: lunes 15 de septiembre.

DNI 6: martes 16 de septiembre.

DNI 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI 8: jueves 18 de septiembre.

DNI 9: viernes 19 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo y SUAF

DNI 5: lunes 15 de septiembre.

DNI 6: martes 16 de septiembre.

DNI 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI 8: jueves 18 de septiembre.

DNI 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo