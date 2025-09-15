Asignaciones familiares ANSES: cuáles serán los nuevos montos de SUAF, AUH y jubilaciones en octubre 2025
Con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que marcó un 1,9%, es posible calcular el impacto del ajuste de octubre 2025 en las prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los incrementos afectarán directamente al SUAF, a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las jubilaciones mínimas.
Según el INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 19,5%, mientras que la canasta básica para una familia tipo de cuatro integrantes se ubica en $1.160.780. Estos datos reflejan la importancia de los aumentos para quienes dependen de estos ingresos.
Montos SUAF y prestaciones sociales en octubre 2025
Con la actualización, las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:
- SUAF primer escalón de ingresos: de $57.549 a $58.642, con un aumento de $1.093.
- SUAF por hijo con discapacidad: de $187.195 a $190.751, con un incremento de $3.556.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): de $115.077 a $117.263, con una retención del 20%.
- Asignación por Embarazo: de $115.077 a $117.263.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: de $374.745 a $381.865.
- Jubilaciones mínimas: de $320.277 a $326.362, con un aumento de $6.085.
Calendario de pagos ANSES: septiembre 2025
El cronograma de septiembre continúa según el tipo de prestación y la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI 5: lunes 15 de septiembre.
- DNI 6: martes 16 de septiembre.
- DNI 7: miércoles 17 de septiembre.
- DNI 8: jueves 18 de septiembre.
- DNI 9: viernes 19 de septiembre.
Asignación Universal por Hijo y SUAF
- DNI 5: lunes 15 de septiembre.
- DNI 6: martes 16 de septiembre.
- DNI 7: miércoles 17 de septiembre.
- DNI 8: jueves 18 de septiembre.
- DNI 9: viernes 19 de septiembre.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: lunes 22 de septiembre.
- DNI 2 y 3: martes 23 de septiembre.
- DNI 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.
- DNI 6 y 7: jueves 25 de septiembre.
- DNI 8 y 9: viernes 26 de septiembre.