Beneficios ANSES: cómo acceder a los reintegros y descuentos del 20% en más de 7.000 comercios

El programa “Beneficios ANSES” permite a jubilados y pensionados ahorrar en sus compras diarias con rebajas automáticas en varios comercios de todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y perfumerías, sin necesidad de trámites ni inscripción previa.

ANSES Foto: ANSES

El programa Beneficios ANSES ofrece reintegros y promociones especiales para jubilados y pensionados, con el objetivo de aliviar los gastos cotidianos en un contexto económico complejo.

Además de los haberes y los incrementos periódicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó esta iniciativa que permite acceder a rebajas en productos esenciales, como alimentos, artículos de limpieza e higiene personal.

Descuentos en supermercados para jubilados. Foto: NA

Los descuentos se aplican automáticamente al abonar con la tarjeta de débito donde se percibe la prestación, sin necesidad de trámites adicionales.

Descuentos de ANSES para jubilados: en qué comercios se puede ahorrar hasta un 20%

Este plan, impulsado por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con ANSES, cuenta con más de 7.000 puntos de venta en todo el país. Entre las cadenas de supermercados adheridas, que ofrecen un 10% de descuento en las compras, se encuentran:

Carrefour.

Coto.

Disco.

Jumbo.

Vea.

La Anónima.

Josimar.

Chango Más.

Por otro lado, quienes cobran sus haberes a través del Banco Nación acceden a un beneficio extra: un 5% de reintegro pagando con tarjetas de débito o crédito, o mediante la aplicación BNA+ con QR.

Este plus, que se suma a los descuentos ya existentes para jubilados y pensionados en supermercados seleccionados por parte del programa, tiene un tope mensual de $20.000.

Descuentos en supermercados para jubilados.

El plan también incluye descuentos de hasta el 20% en farmacias, perfumerías y pequeños comercios locales, donde los jubilados pueden encontrar productos de higiene y cuidado personal a precios más accesibles.

Para consultar el listado completo de locales adheridos, ANSES recomienda ingresar a su página web oficial.

Montos de jubilaciones y pensiones en septiembre 2025

Con la última actualización del 1,9% y el bono de $70.000, los haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17.

PUAM: $326.221,74.

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02.

PNC madre de siete hijos: $390.277,17.

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El cronograma de pagos comenzó el lunes 8 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 26.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 5: lunes 15.

DNI terminados en 6: martes 16.

DNI terminados en 7: miércoles 17.

DNI terminados en 8: jueves 18.

DNI terminados en 9: viernes 19.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo