Aumentos en las jubilaciones de la ANSES: cuáles serán los nuevos montos tras el anuncio del Presupuesto 2026

La jubilación mínima se reconfigurará con nuevos valores que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada del Relevamiento de Expectativas de Mercado para los meses que restan de 2025.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026, que presentó este lunes el presidente Javier Milei, tuvo un importante anuncio para los adultos mayores: un aumento del 5% para jubilados y pensionados de la ANSES.

En caso de aprobarse, la jubilación mínima se reconfigurará con nuevos valores que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada del REM para los meses que restan de 2025.

Si el incremento se aplicara sobre el haber actual, la jubilación mínima pasaría a $336.290. De esta forma, sumado al bono de refuerzo de $70.000, ningún jubilado cobraría menos de $406.290.

Para enero de 2026, la jubilación mínima alcanzaría los $349.367,12. Aplicando el 5% de aumento previsto en el Presupuesto, quedaría en $366.835,12, y con el bono se llegaría a $436.835,12.

Jubilados de la ANSES: el aumento confirmado para octubre de 2025

A la espera del debate en la Cámara de Diputados y en el Senado, la ANSES oficializó un incremento del 1,88% para octubre de 2025. La mínima será de $326.298 y con el bono la totalidad es de $396.298.

Se trata de un ajuste menor, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC fue del 1,9%. De esta manera, los haberes de octubre apenas acompañan la inflación.

Calendario de pagos para septiembre de 2025

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo