Aumentos en las jubilaciones de la ANSES: cuáles serán los nuevos montos tras el anuncio del Presupuesto 2026
El proyecto de ley de Presupuesto 2026, que presentó este lunes el presidente Javier Milei, tuvo un importante anuncio para los adultos mayores: un aumento del 5% para jubilados y pensionados de la ANSES.
En caso de aprobarse, la jubilación mínima se reconfigurará con nuevos valores que buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada del REM para los meses que restan de 2025.
Si el incremento se aplicara sobre el haber actual, la jubilación mínima pasaría a $336.290. De esta forma, sumado al bono de refuerzo de $70.000, ningún jubilado cobraría menos de $406.290.
Para enero de 2026, la jubilación mínima alcanzaría los $349.367,12. Aplicando el 5% de aumento previsto en el Presupuesto, quedaría en $366.835,12, y con el bono se llegaría a $436.835,12.
Jubilados de la ANSES: el aumento confirmado para octubre de 2025
A la espera del debate en la Cámara de Diputados y en el Senado, la ANSES oficializó un incremento del 1,88% para octubre de 2025. La mínima será de $326.298 y con el bono la totalidad es de $396.298.
Se trata de un ajuste menor, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC fue del 1,9%. De esta manera, los haberes de octubre apenas acompañan la inflación.
Calendario de pagos para septiembre de 2025
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre