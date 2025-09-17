El dólar mayorista rompió el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones
El Banco Central intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.
De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.
La autoridad monetaria intervino en el mercado después de que el precio del dólar en la plaza mayorista escalara a 1.474,50 pesos por unidad, superando así el valor de 1.474,35 pesos que habilitaba al Banco Central a vender dólares para intentar contener la demanda.
Según el comunicado oficial, el dólar en la plaza mayorista cerró finalmente en 1.473 pesos.
Otros datos negativos de la jornada
Acciones, ADRs y bonos volvieron a la senda negativa con pérdidas de hasta 5%, mientras que el Riesgo País supera los 1200 puntos básicos.
El S&P Merval cayó 0,27% hasta los 1.783.519,80 puntos. De este modo, volvió a la racha negativa luego de registras ayer una recuperación parcial en medio de la inestabilidad.
En un panel líder con altibajos, destacaron las bajas de Transportadora Gas del Norte (-5,55%), Transener (-3,65%) y Metrogas (-2,29%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron mayoría negativa. Las máximas pérdidas fueron de Central Puerto (-2,90%), Edenor (-2,85%) y Tenaris (-2,54%).