El dólar mayorista rompió el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

La entidad no intervenía en el mercado de cambios desde abril pasado. La cotización minorista terminó en $1485 en el Banco Nación.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de septiembre de 2025, 20:33
Banco Central; BCRA. Foto: NA

El Banco Central intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.

De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.

La autoridad monetaria intervino en el mercado después de que el precio del dólar en la plaza mayorista escalara a 1.474,50 pesos por unidad, superando así el valor de 1.474,35 pesos que habilitaba al Banco Central a vender dólares para intentar contener la demanda.

Según el comunicado oficial, el dólar en la plaza mayorista cerró finalmente en 1.473 pesos.

Moneda estadounidense Foto: NA

Otros datos negativos de la jornada

Acciones, ADRs y bonos volvieron a la senda negativa con pérdidas de hasta 5%, mientras que el Riesgo País supera los 1200 puntos básicos.

El S&P Merval cayó 0,27% hasta los 1.783.519,80 puntos. De este modo, volvió a la racha negativa luego de registras ayer una recuperación parcial en medio de la inestabilidad.

Cómo podría llegar a modificarse la clasificación crediticia de Argentina. Foto: REUTERS

En un panel líder con altibajos, destacaron las bajas de Transportadora Gas del Norte (-5,55%), Transener (-3,65%) y Metrogas (-2,29%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron mayoría negativa. Las máximas pérdidas fueron de Central Puerto (-2,90%), Edenor (-2,85%) y Tenaris (-2,54%).