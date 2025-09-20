Mi ANSES: cómo consultar la historia laboral y los aportes desde la web en pocos pasos

A través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES, cada trabajador puede acceder a su historial completo. Cómo obtener la información, paso a paso.

A través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES, cada trabajador puede acceder a los aportes jubilatorios. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone a disposición una herramienta digital que permite consultar en línea el detalle de los aportes jubilatorios. Este servicio resulta clave para quienes necesitan verificar su trayectoria laboral antes de iniciar un trámite previsional, como la jubilación, sin necesidad de acercarse a una oficina.

A través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES, cada trabajador puede acceder a su historial completo. En el caso de los empleados en relación de dependencia, se muestran las declaraciones presentadas por los empleadores.

Trámites virtuales desde la app "Mi Anses". Foto: Freepik.

Por su parte, los autónomos y monotributistas pueden visualizar los períodos declarados junto con las remuneraciones correspondientes. El comprobante obtenido tiene validez oficial y no requiere firma adicional del organismo.

Qué información incluye la historia laboral

El documento reúne todo el registro de aportes jubilatorios de la persona. Para los asalariados refleja los datos cargados por sus empleadores, mientras que para los independientes muestra los períodos y montos aportados. Si en algún tramo no aparecen remuneraciones, puede deberse a que los aportes se derivan a otra caja previsional.

Además, el sistema incorpora datos de aquellas provincias que traspasaron sus registros a la Nación, lo que asegura un historial más completo y actualizado.

ANSES. Foto: Canal 26

Cómo consultar la historia laboral en Mi ANSES

El trámite se realiza en pocos pasos:

Ingresar en www.anses.gob.ar o abrir la app Mi ANSES. Acceder con CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, seleccionar “Trabajo” y luego “Consulta de Historia Laboral”.

El sistema genera un documento que puede descargarse o imprimirse directamente. Este archivo funciona como constancia oficial de los aportes. En caso de necesitar un comprobante con resolución formal, ANSES brinda la posibilidad de solicitar un Reconocimiento de Servicios, que detalla los aportes jubilatorios registrados a nivel nacional.

Gestiones que se pueden realizar en la aplicación de Mi ANSES. Foto: NA

La consulta está disponible las 24 horas y puede realizarse tanto desde la web como desde la aplicación móvil.