En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno se reunirá con el FMI en Estados Unidos

La cita tendrá lugar este lunes, cuando el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se juntarán con la directora Kristalina Georgieva.

Javier Milei se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Presidencia

En medio de la tensión cambiaria y la venta de reservas del Banco Central (BCRA), el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán este lunes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, como parte del viaje de la comitiva oficial a Estados Unidos.

El encuentro entre los principales funcionarios del Gobierno y el organismo será el primero en territorio estadounidense desde el nuevo acuerdo entablado entre las partes en abril, por lo que servirá como otra instancia para evaluar el andar de los objetivos trazados tras la aprobación de la primera revisión a fines de julio.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

El escenario cambió tras aquel entonces, especialmente en materia cambiaria, al disponerse la intervención del Tesoro Nacional en el mercado libre de cambios para contener la creciente suba del dólar, lo que contó con el aval del FMI.

El efecto de la decisión se desvaneció con la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerense, lo que profundizó la disparada de la divisa norteamericana, que en los últimos días llevó el tipo de cambio al techo de la banda exigiendo la intervención del BCRA.

El Gobierno negocia una asistencia financiera

En la actualidad, los fondos girados por el organismo desde la aprobación del nuevo programa (US$14.000 millones) son el 70% de los recursos líquidos con los que cuenta la Administración Milei para hacer frente a la presión sobre el tipo de cambio.

Ante este panorama, el Gobierno negocia con el Tesoro de Estados Unidos una asistencia financiera que le permite tener otro margen de maniobra en las arcas públicas, por lo que la cita con las autoridades del FMI cobra mayor importancia para conocer el posicionamiento de la entidad en este contexto.

La última señal de apoyo del Fondo al Ejecutivo fue por parte de la vocera Julie Kozack, tras el traspié electoral, al asegurar que “el personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Julie Kozack, vocera del FMI.

En esa misma línea, remarcó que “respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.