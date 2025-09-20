Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos

Lo confirmó Cancillería. El encuentro tendrá lugar el martes 23 de septiembre en Nueva York.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Javier Milei se reunirá este martes 23 de septiembre con su par de Estados Unidos, Donald Trump. La visita tendrá lugar en Nueva York y se dará en el marco de una nueva gira del mandatario argentino por el país norteamericano.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, explicó la cuenta oficial de Cancillería.

El presidente viajará este domingo a Nueva York acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, también estará el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, quien viaja previamente.

El último encuentro entre Milei y Trump

La última vez que Milei y Trump se vieron las caras fue en febrero de este año el Centro de Convenciones del hotel Gaylord, en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Javier Milei se reunió con Donald Trump. Foto: Presidencia

En esa oportunidad, el Gobierno estadounidense lanzó una invitación formal para una reunión bilateral en la Casa Blanca, aunque sin fecha definitiva.

Javier Milei recibirá un premio en Estados Unidos

Se espera que el 24 de septiembre Milei reciba además el Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council. El mismo será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.