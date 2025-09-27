Préstamos para jubilados y beneficiarios ANSES: cómo solicitarlos y qué montos se pueden financiar

Los préstamos permiten cubrir gastos imprevistos, mejoras en el hogar o necesidades personales, con cuotas que se descuentan automáticamente del haber mensual o de la cuenta bancaria. Requisitos, montos y cómo gestionarlo desde casa.
sábado, 27 de septiembre de 2025, 18:00
Préstamos para beneficiarios ANSES. Foto: Unsplash.
Los beneficiarios de ANSES cuentan actualmente con una herramienta financiera ágil y completamente online: los créditos personales otorgados por el Banco Nación.

Esta opción permite cubrir gastos imprevistos, realizar mejoras en el hogar o atender necesidades personales, con la ventaja de que las cuotas se descuentan automáticamente del haber mensual o de la cuenta bancaria del solicitante.

Préstamos para beneficiarios ANSES. Foto: NA.

Según se detalla, jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) son quienes pueden acceder a préstamos con plazos de devolución de hasta 72 meses. El monto disponible depende de los ingresos netos, pero en su mayoría pueden acceder a créditos personales de hasta $1.350.000. Además, algunos beneficiarios pueden calificar para un extra adicional según la normativa vigente y las condiciones del banco.

Los requisitos para solicitar el crédito del Banco Nación

Para poder acceder al crédito del Banco Nación siendo beneficiario de asignaciones ANSES, el solicitante debe:

  • Ser titular de la AUH o percibir haberes jubilatorios/pensionarios.
  • Tener la prestación depositada en la cuenta donde se acreditará el préstamo.
  • Contar con ingresos compatibles con el monto solicitado, según indica el simulador del banco.
  • No superar los límites de endeudamiento establecidos por la entidad financiera.
Aguinaldo, dinero, billete, plata, sueldo. Foto NA
Préstamos para beneficiarios ANSES. Foto: NA.

Cómo gestionar el préstamo desde casa

Una vez que esté constatado contar con todos los requisitos, aquellos que estén interesados deben seguir algunos pasos para pedirlo. Estos son:

  1. Ingresar a la app o al sitio web del banco habilitado (Banco Nación, Provincia u otro autorizado).
  2. Acceder con usuario y clave de home banking.
  3. Entrar a la sección “Préstamos personales”.
  4. Seleccionar el monto deseado y el plazo de devolución.
  5. Revisar la cuota y condiciones con el simulador.
  6. Confirmar la solicitud.
  7. Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en 24 a 48 horas.
Préstamos para beneficiarios ANSES. Foto: Freepik.

Con este sistema 100% digital, ANSES y los bancos ofrecen una alternativa rápida y segura para quienes necesitan organizar sus finanzas personales. La facilidad de gestión y la descontabilidad automática de las cuotas brindan mayor comodidad a los beneficiarios, a la vez que facilitan la planificación de gastos y proyectos personales.