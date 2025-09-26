Ideal para el asado del fin de semana: Banco Nación ofrece un reintegro del 25% en compras en carnicerías

El beneficio se puede aprovechar los viernes en una importante cadena de carnicerías. Enterate todo, en la nota.

¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

A la hora de pensar en distintas comidas, es ideal contar con los descuentos y beneficios disponibles antes de hacer las compras. En este contexto, pensando en un asado para el fin de semana, Banco Nación tiene un importante descuento en la cadena Carnicerías Res.

Hasta el próximo 3 de octubre, todos los viernes hay un 25% de reintegro en las compras de cortes de carne en los locales adheridos. Para que aplique el descuento se debe pagar desde la aplicación de MODO o del Banco Nación.

Asado vendido en las carnicerías RES. Foto: Carnicería Res

Descuento del 25% en carnicerías con Banco Nación: hasta cuándo sigue el beneficio

Cabe mencionar que esta promoción tiene un tope de reintegro mensual, ya que retornará hasta $5.000 a nuestras cuentas. Desde la página de MODO se aclara que el reintegro puede impactar hasta “30 días posteriores a la compra”.

La Carnicería Res tiene gran presencia a lo largo del país, por lo que hay muchas opciones para aprovechar este descuento fundamental a la hora de comer carne. Más allá de que la marca cuenta con una tienda online, la promoción está vigente únicamente en locales físicos.

Se desconoce si el beneficio se extenderá por más tiempo, más allá del viernes 3 de octubre, por lo que resulta una oferta imperdible a la hora de pensar en un asado a la parrilla.

Carnicería. Foto: NA.

Un punto a tener en cuenta es que no se deben registrar deudas con el banco vinculado a MODO, ya que en ese caso no se aplicará el reintegro.

Además, en el sitio de la billetera virtual aclaran: “Recordá vincular a MODO la cuenta bancaria de la tarjeta con la que vas a realizar el pago”.

Cuenta DNI: todos los beneficios de septiembre 2025

Cuenta DNI es otra de las billeteras virtuales que ofrece diversos descuentos a sus usuarios. En los últimos días de septiembre 2025, todavía quedan beneficios para aprovechar y ahorrar dinero en las compras.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia