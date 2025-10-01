Aumentos en la luz del AMBA: los nuevos precios de las tarifas desde octubre 2025

El Gobierno oficializó las subas a través del Boletín Oficial, que entran en vigencia este miércoles 1° de octubre.

Este miércoles 1° de octubre entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario de luz para el Área Metropolitana de Buenos Aires, establecido por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Esta medida impacta tanto para los usuarios de ingresos altos, así como también los de medios y bajos.

Los aumentos en la electricidad en el AMBA se publicaron este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco de las resoluciones 694 y 695 del ENRE.

El Gobierno nacional colocó un aumento del 3% a los componentes de distribución (CDP), que Edenor y Edesur aplicarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La resolución publicada señala una baja del 0,22% en el Precio Estacional de Energía (PEST), aunque el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión tendrá un ajuste mayor al 7%.

Los aumentos impactarán en las facturas que comenzarán a llegar en las próximas semanas para los usuarios. Aquellas tarifas que tienen un consumo cercano a los 250kw costarán entre $61.851 y $85.573 en el AMBA, dependiendo de la empresa y la categoría de cada hogar.

Aumentos en las tarifas de la luz en octubre 2025

A modo de ejemplo, se compartieron los precios promedios que pueden pagar los usuarios de Edenor y Edesur, en la categoría de usuarios residenciales.

Usuarios residenciales de Edenor

Nivel 1 (altos ingresos) : desde octubre pagan $106.063 kWh/mes.

Nivel 2 (bajos ingresos) : la luz mayorista es de $48.458 kWh/mes. La bonificación del 65% es sobre el bloque subsidiado de 350 kw por mes, mientras que el excedente tiene la tarifa plena.

Nivel 3 (ingresos medios): el precio de la luz mayorista de $61.655 kWh/mes. La bonificación del 50% es sobre los 250kw por mes subsidiados, mientras que el excedente se paga a precio pleno.

Usuarios residenciales de Edesur