Cuándo cobro ANSES: se oficializó el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre 2025

Se hizo oficial mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El escrito marca que el extra no tiene carácter remunerativo.

ANSES, jubilados, pensionados. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante el Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial el otorgamiento a jubilados y pensionados de un bono previsional de $70.000 que se pagará durante el mes de octubre.

Según indica el escrito, se trata de un refuerzo que se realiza desde hace meses para acompañar la situación económica de los jubilados y pensionados de la mínima para sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

ANSES Foto: ANSES

El texto especifica que el beneficio será recibido por quienes tengan prestaciones contributivas, incluidos los regímenes nacionales de alcance general, las cajas provinciales transferidas y también los sistemas especiales que ya no se encuentran vigentes.

Por otro lado, el bono estará destinado también a aquellas personas que sean titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas (PNC) por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, entre otras.

El decreto marca que el extra no tiene carácter remunerativo, por lo que no podrá ser objeto de descuentos ni será computado para otros cálculos. En las pensiones compartidas por más de un titular, solo se reconocerá un beneficiario a efectos del pago.

Bono de ANSES: cuál es el monto y a quiénes corresponde en octubre 2025

Quienes perciban la jubilación mínima, así como beneficiarios de PUAM y PNC, recibirán el bono completo de $70.000. En los casos de haberes superiores al mínimo, el adicional se pagará de manera proporcional hasta llegar al límite de $390.277,18.

Cuándo cobro ANSES: fechas de pago de las jubilaciones en octubre 2025

El calendario de pagos se realiza de acuerdo a la finalización del número de documento.

Haberes que no superan la mínima

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

1 y 2: 9 de octubre.

3: 13 de octubre.

4: 14 de octubre.

5: 15 de octubre.

6: 16 de octubre.

7: 17 de octubre.

8: 20 de octubre.

9: 21 de octubre.

Haberes que superan la mínima