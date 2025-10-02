Mercado Pago suspenderá a los usuarios que realicen ciertas compras: cuáles son los productos prohibidos

La empresa fintech podrá suspender las cuentas que realicen compras que incumplan las políticas internas o leyes vigentes. Enterate qué sucede si te suspenden la cuenta y cómo actuar en caso de ello.

Mercado Pago. Foto: Reuters (Rafael Henrique)

Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más usadas en la Argentina, sancionará a los usuarios que realicen ciertas compras y, además, podría suspender totalmente la cuenta en caso de violar algunas normativas.

Según indican los términos y condiciones publicados en la página oficial de la billetera virtual, la empresa fintech podrá suspender las cuentas que realicen compras que incumplan las políticas internas o leyes vigentes.

La lista de artículos que no pueden comprarse en Mercado Pago

Mercado Pago podría sancionar a los usuarios que realicen ciertas compras. Foto: Mercado Pago.

Artículos que infrinjan derechos de propiedad intelectual e industrial.

Contenidos relacionados con pedofilia, prostitución y temáticas asociadas.

Decodificadores de televisión por cable, satélite o antena.

Estupefacientes y sustancias prohibidas (incluyendo parafernalia y contenido que promueva el consumo de drogas).

Flora, fauna y productos derivados (como animales en peligro de extinción, taxidermia, medicamentos o veterinarios).

Huesos, órganos y tejidos humanos (incluyendo servicios de vientre de alquiler).

Productos que promuevan la violencia y/o discriminación.

Productos que violen la ley vigente o las reglas de las Banderas.

De esta manera, los usuarios que sean detectados haciendo estas operaciones podrán ser suspendidos de forma temporal o permanente.

El artículo número 8.1 detalla que en caso de que la compañía detecte, sospeche o confirme el incumplimiento de las políticas, aplicará las siguientes medidas:

Bloqueo temporal del acceso y uso de la cuenta.

Cancelación definitiva de la cuenta.

Rechazo, cancelación o suspensión de solicitudes de procesamiento de pago.

Restricción en la disponibilidad de funcionalidades.

¿Qué pasa si me suspenden la cuenta de Mercado Pago?

Los usuarios podrían ser suspendidos de forma temporal o permanente. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

En caso de suspensión de la cuenta, no se podrá volver a crear un usuario en la plataforma. El artículo 1.3 precisa que no podrán aceptar los términos y condiciones quienes “hayan sido suspendidos o inhabilitados”.

No obstante, se especifica que la empresa fintech puede cerrar la cuenta por incumplimiento sin previo aviso y, además, podrá demandar al usuario por los daños y perjuicios causados.

¿Qué hago si me suspendieron la cuenta de Mercado Pago?