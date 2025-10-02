Mercado Pago suspenderá a los usuarios que realicen ciertas compras: cuáles son los productos prohibidos
Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más usadas en la Argentina, sancionará a los usuarios que realicen ciertas compras y, además, podría suspender totalmente la cuenta en caso de violar algunas normativas.
Según indican los términos y condiciones publicados en la página oficial de la billetera virtual, la empresa fintech podrá suspender las cuentas que realicen compras que incumplan las políticas internas o leyes vigentes.
La lista de artículos que no pueden comprarse en Mercado Pago
- Artículos que infrinjan derechos de propiedad intelectual e industrial.
- Contenidos relacionados con pedofilia, prostitución y temáticas asociadas.
- Decodificadores de televisión por cable, satélite o antena.
- Estupefacientes y sustancias prohibidas (incluyendo parafernalia y contenido que promueva el consumo de drogas).
- Flora, fauna y productos derivados (como animales en peligro de extinción, taxidermia, medicamentos o veterinarios).
- Huesos, órganos y tejidos humanos (incluyendo servicios de vientre de alquiler).
- Productos que promuevan la violencia y/o discriminación.
- Productos que violen la ley vigente o las reglas de las Banderas.
De esta manera, los usuarios que sean detectados haciendo estas operaciones podrán ser suspendidos de forma temporal o permanente.
El artículo número 8.1 detalla que en caso de que la compañía detecte, sospeche o confirme el incumplimiento de las políticas, aplicará las siguientes medidas:
- Bloqueo temporal del acceso y uso de la cuenta.
- Cancelación definitiva de la cuenta.
- Rechazo, cancelación o suspensión de solicitudes de procesamiento de pago.
- Restricción en la disponibilidad de funcionalidades.
¿Qué pasa si me suspenden la cuenta de Mercado Pago?
En caso de suspensión de la cuenta, no se podrá volver a crear un usuario en la plataforma. El artículo 1.3 precisa que no podrán aceptar los términos y condiciones quienes “hayan sido suspendidos o inhabilitados”.
No obstante, se especifica que la empresa fintech puede cerrar la cuenta por incumplimiento sin previo aviso y, además, podrá demandar al usuario por los daños y perjuicios causados.
¿Qué hago si me suspendieron la cuenta de Mercado Pago?
- Buscar el motivo: revisar en el correo o entrar a la cuenta para ver el motivo de la suspensión
- Contactar a Mercado Pago: ir a la sección de “Ayuda” en su página web
- Enviar la información que soliciten si piden documentos o información, enviarla de forma rápida y clara.
- Esperar: revisarán el caso y notificarán mediante correo o mensaje.