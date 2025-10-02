Mercado Pago suspenderá a los usuarios que realicen ciertas compras: cuáles son los productos prohibidos

La empresa fintech podrá suspender las cuentas que realicen compras que incumplan las políticas internas o leyes vigentes. Enterate qué sucede si te suspenden la cuenta y cómo actuar en caso de ello.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 2 de octubre de 2025, 19:20
Mercado Pago.
Mercado Pago. Foto: Reuters (Rafael Henrique)

Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más usadas en la Argentina, sancionará a los usuarios que realicen ciertas compras y, además, podría suspender totalmente la cuenta en caso de violar algunas normativas.

Según indican los términos y condiciones publicados en la página oficial de la billetera virtual, la empresa fintech podrá suspender las cuentas que realicen compras que incumplan las políticas internas o leyes vigentes.

La lista de artículos que no pueden comprarse en Mercado Pago

Mercado Pago. Foto: Mercado Pago.
Mercado Pago podría sancionar a los usuarios que realicen ciertas compras. Foto: Mercado Pago.
  • Artículos que infrinjan derechos de propiedad intelectual e industrial.
  • Contenidos relacionados con pedofilia, prostitución y temáticas asociadas.
  • Decodificadores de televisión por cable, satélite o antena.
  • Estupefacientes y sustancias prohibidas (incluyendo parafernalia y contenido que promueva el consumo de drogas).
  • Flora, fauna y productos derivados (como animales en peligro de extinción, taxidermia, medicamentos o veterinarios).
  • Huesos, órganos y tejidos humanos (incluyendo servicios de vientre de alquiler).
  • Productos que promuevan la violencia y/o discriminación.
  • Productos que violen la ley vigente o las reglas de las Banderas.

De esta manera, los usuarios que sean detectados haciendo estas operaciones podrán ser suspendidos de forma temporal o permanente.

El artículo número 8.1 detalla que en caso de que la compañía detecte, sospeche o confirme el incumplimiento de las políticas, aplicará las siguientes medidas:

También podría interesarte

Desde la cárcel de Ezeiza: Javier Milei y Patricia Bullrich presentan la reforma del Código Penal

Desde la cárcel de Ezeiza: Javier Milei y Patricia Bullrich presentan la reforma del Código Penal

El corte de carne que se consigue por menos de $4.000 y es una fuente de proteínas para múltiples recetas

El corte de carne que se consigue por menos de $4.000 y es una fuente de proteínas para múltiples recetas

  • Bloqueo temporal del acceso y uso de la cuenta.
  • Cancelación definitiva de la cuenta.
  • Rechazo, cancelación o suspensión de solicitudes de procesamiento de pago.
  • Restricción en la disponibilidad de funcionalidades.

¿Qué pasa si me suspenden la cuenta de Mercado Pago?

Los usuarios podrían ser suspendidos de forma temporal o permanente. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

En caso de suspensión de la cuenta, no se podrá volver a crear un usuario en la plataforma. El artículo 1.3 precisa que no podrán aceptar los términos y condiciones quienes “hayan sido suspendidos o inhabilitados”.

No obstante, se especifica que la empresa fintech puede cerrar la cuenta por incumplimiento sin previo aviso y, además, podrá demandar al usuario por los daños y perjuicios causados.

¿Qué hago si me suspendieron la cuenta de Mercado Pago?

  1. Buscar el motivo: revisar en el correo o entrar a la cuenta para ver el motivo de la suspensión
  2. Contactar a Mercado Pago: ir a la sección de “Ayuda” en su página web
  3. Enviar la información que soliciten si piden documentos o información, enviarla de forma rápida y clara.
  4. Esperar: revisarán el caso y notificarán mediante correo o mensaje.