No solo en los bancos: dónde se puede sacar efectivo si no hay dinero en los cajeros automáticos

Desde mayo, el BCRA anunció que los bancos empezarán a cobrar hasta $5.000 por extracción de dinero si es que el usuario no es cliente de la entidad en donde está operando.

Nuevos límites de extracción en los cajeros automáticos. Foto: Reuters.

Desde hace algunos meses, está vigente la disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) acerca de los retiros de dinero en efectivo en los cajeros automáticos. Actualmente, se cobra una comisión extra por cada extracción de dinero, siempre y cuando se trate de un cajero que no pertenezca al banco de cada usuario. Además, a veces se suma el problema que directamente no hay plata disponible en el sistema para retirar, lo que presenta dolores de cabeza.

Por ello, para quienes utilicen cajeros automáticos de otros bancos o sistemas distintos al de la entidad de la que son clientes, deben pagar una comisión elevada por cada operación.

Empleados, cajeros de supermercados. Foto: Freepik

En este contexto, existen otros métodos para conseguir dinero en efectivo con nuestra tarjeta de débito. Diversos supermercados, estaciones de servicio y farmacias ofrecen este servicio, que permiten retirar pesos. Incluso la normativa vigente no menciona tarifas adicionales.

Cuánto cuesta sacar dinero de un cajero desde otro banco a partir de mayo

Según se plantea en la normativa, los bancos no están habilitados a cobrar por operar en los propios cajeros, pero aquellos clientes que no tengan el servicio bonificado por pertenecer a otra entidad deberán abonar los siguientes aranceles:

La comisión que cobra cada banco Foto: captura

Extracciones: el monto máximo permitido en cada banco en octubre

Los montos de extracción por día quedaron determinados de la siguiente manera:

Banco Nación: $ 150.000. $ 500.000 vía online.

Banco Provincia: $ 400.000, ampliable desde la app.

Banco Ciudad: hasta $ 800.000. Hasta: $ 1.200.000.

Banco Galicia: $ 400.000. Hasta $ 2,4 millones.

ICBC: $ 550.000.

BBVA: $ 2.100.000.

Banco Macro: $ 400.000.

Santander: hasta $ 1.000.000.

Cómo identificar posibles estafas en cajeros

Para detectar un posible intento de skimming, los bancos y autoridades recomiendan prestar atención a cualquier detalle extraño en el cajero. Esto incluye folletos o elementos pegados en su interior, así como anomalías en la ranura de la tarjeta o en el teclado. Cualquier irregularidad puede ser una señal de que el cajero ha sido manipulado.

Cajero automático. Foto: Freepik.

Medidas de protección para los usuarios

Antes de usar un cajero automático, conviene revisar que no haya dispositivos extraños en la ranura, la pantalla o el teclado. Al ingresar el PIN, es aconsejable cubrir el teclado con la mano para impedir que cámaras ocultas capturen el código.

También es importante no aceptar ayuda de desconocidos durante la operación, ya que los estafadores pueden aprovechar para distraer al usuario mientras roban información. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar cajeros ubicados dentro de sucursales bancarias en lugar de los situados en lugares aislados o poco iluminados.

Por último, monitorear regularmente las cuentas permite detectar movimientos sospechosos o cargos no autorizados a tiempo, reduciendo el riesgo de ser víctima de fraude.