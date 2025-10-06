JP Morgan excluyó a la Argentina del índice EMBI+: ya no informa el riesgo país en tiempo real

Desde fines de septiembre, los bonos locales pasaron al EMBI Global Diversified, un índice más amplio y menos estricto.

El Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/Justin Lane.

El banco más grande de los Estados Unidos y una de las financieras más importantes a nivel global, el J.P. Morgan, excluyó a la Argentina del índice de deuda EMBI+, el principal indicador de riesgo país calculado por esta institución.

La decisión se dio a fines de septiembre, por lo que los bonos argentinos pasaron a formar parte de un indicador más amplio, que provee información pero con menor frecuencia.

El banco más importante de los EE.UU., el JP Morgan. Foto: Reuters.

Los inversores ya no pueden acceder al riesgo país de la Argentina actualizado

El EMBI+ es el principal indicador que maneja el JP Morgan respecto de bonos de mercados emergentes. Por tanto, los inversores ya no cuentan con información en tiempo real del Riesgo País argentino.

El principal impacto radica en la menor información vinculada a la menor disponibilidad de la frecuencia con que se notifican los datos.

En definitiva, ya no se proveen datos minuto a minuto. Desde el 30 de septiembre el indicador del riesgo país de la Argentina se informa una sola vez al día.

El Riesgo País ahora se informará una vez por jornada. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

Esto se da porque la decisión del JP Morgan implicó desplazar a nuestro país del índice EMBI+ y pasarlo a un indicador más amplio y no tan estricto, el EMBI Global Diversified, según confirma Ámbito Financiero.