Bonos argentinos suben y el riesgo país se ubica por debajo de los 500 puntos por primera vez en casi cuatro meses

La renta financiera argentina inició la semana con mayoría de subas, en un contexto internacional todavía favorable para los activos de riesgo, aunque atravesado por señales de cautela en Wall Street.

Este lunes, los bonos soberanos en dólares avanzan 0,2% y acumulan una mejora en las cercanías al 3% en lo que va del mes de mayo, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocede 15 unidades y se ubica en los 498 puntos básicos, su posición más baja desde el 2 de febrero.

Dólares. Foto: NA (Martín Zabala)

Mayor solvencia fiscal y menor riesgo de incumplimiento

La mejora de los títulos soberanos encuentra respaldo en una combinación de factores externos y domésticos. Entre ellos sobresale la reciente decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación crediticia de la deuda argentina a “B-”, al considerar que existe una mayor solvencia fiscal y un menor riesgo de incumplimiento.

Y este cambio fue interpretado por el mercado como una señal de mayor estabilidad macroeconómica y un eventual descenso del costo de financiamiento para la Argentina.

En este escenario, los Bonares y Globales extienden la recuperación observada desde fines de abril, impulsados también por expectativas de una normalización gradual del acceso al crédito internacional.

Cabe señalar que en el corto plazo la estrategia oficial seguirá enfocada en captar divisas mediante organismos internacionales, emisiones locales en moneda extranjera y las compras de dólares del Banco Central provenientes de exportaciones energéticas, mineras y agroindustriales.

Banco Central de la República Argentina. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El movimiento en la Bolsa de Valores porteña

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval sube 0,4%, hasta los 278.000 puntos, acompañando el clima positivo de los mercados internacionales. Entre las acciones argentinas negociadas en Wall Street se destaca Tenaris, que avanza 1,8% y amplía al 59% su ganancia acumulada en 2026.

También sobresale el rebote de 7,2% en Bioceres, mientras que YPF gana 0,8% pese a la volatilidad del sector energético. Por el contrario, Mercado Libre retrocede 3,8%, luego de haber sufrido una caída superior al 12% el viernes 8 de mayo.

En el plano internacional, Wall Street se mantiene en zona de máximos históricos. El índice S&P 500 sube 0,1% y supera por primera vez los 7.400 puntos, mientras que el Nasdaq tecnológico se sostiene por encima de las 26.000 unidades.