Un grupo de beneficiarios de la ANSES tendrá un aumento en octubre de 2025: quiénes son y cuáles son los nuevos montos

El organismo previsional anunció que el Sistema Único de Asignaciones Familiares tendrá un incremento del 1,88% durante el décimo mes del año. Conocé los detalles y las fechas de cobro, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados de la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que recibirán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Un grupo especial de beneficiarios recibirá un aumento en octubre.

Durante el décimo mes de 2025, los veteranos de la guerra de Malvinas tendrán un incremento en sus haberes, según el Anexo IV de la Resolución 318/2025 del organismo previsional.

Veteranos de la Guerra de Malvinas. Foto: NA.

Las pensiones honoríficas de veteranos de guerra están dirigidas hacia estos grupos:

Civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los que se desarrollaron estas acciones.

Ex soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur.

Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última mientras no se hubiera dado en las situaciones a que se refiere el art. 6º del Decreto Nº 1357/04 y que estuvieran destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

ANSES: ¿Cuánto cobran los veteranos de guerra en octubre de 2025?

Nacimiento IGF hasta $4.023.266 - Valor General $68.341 - Zona 1 $68.341

Adopción IGF hasta $4.023.266 - Valor General $408.616 - Zona 1 $408.616

Matrimonio IGF hasta $4.023.266 - Valor General $102.330 - Zona 1 $85.639

Cónyuge IGF hasta $4.023.266 - Valor General $14.223 - Zona 1 $28.221

Prenatal

IGF hasta $759.749 - VG : $58.631 - Zona 1 : $58.631

IGF entre $759.749,01 y $1.114.249 - VG : $39.548 - Zona 1 : $52.233

IGF entre $1.114.249,01 y $1.286.440 - VG : $23.920 - Zona 1 : $47.079

IGF entre $1.286.440,01 y $4.023.266 - VG: $12.340 - Zona 1: $24.130

Hijo

IGF hasta $759.749 - VG : $58.631 - Zona 1 : $58.631

IGF entre $759.749,01 y $1.114.249 - VG : $39.548 - Zona 1 : $52.233

IGF entre $1.114.249,01 y $1.286.440 - VG : $23.920 - Zona 1 : $47.079

IGF entre $1.286.440,01 y $4.023.266 - VG: $12.340 - Zona 1: $24.130

Hijo con discapacidad

IGF hasta $759.749 - VG : $190.902 - Zona 1 : $190.902

IGF entre $759.749,01 y $1.114.249 - VG : $135.050 - Zona 1 : $184.146

IGF desde $1.114.249,01 - VG: $85.234 - Zona 1: $177.297

Ayuda escolar anual (con refuerzo) IGF hasta $4.023.266 - Valor General: $85.000 - Zona 1: $85.000

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad (con refuerzo) Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Valor General: $85.000 - Zona 1: $85.000

ANSES: ¿Cuándo se cobra el SUAF en octubre 2025?