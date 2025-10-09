Atención contribuyentes: ARBA prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

La medida establecida por la Agencia de Recaudación bonaerense busca facilitar el cumplimiento de pagos y mantiene vigente el beneficio de hasta el 10% de bonificación. Los detalles.

Página web de ARBA. Foto: ARBA.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció una importante modificación en el calendario fiscal que beneficia a miles de propietarios: la quinta y última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado tendrá una prórroga en su vencimiento.

Inicialmente, el plazo para abonar esta obligación estaba previsto para el 9 de octubre, pero ARBA decidió extenderlo hasta el 25 de noviembre.

Pagar impuestos en ARCA.

Según la entidad, la decisión fue adoptada por “razones de índole operativa”, con el objetivo de asegurar el correcto proceso de liquidación del impuesto y, fundamentalmente, habilitar todos los medios necesarios para que el pago resulte lo más accesible posible para el contribuyente. Esta extensión brinda a los propietarios un plazo adicional de casi un mes y medio para organizar sus finanzas.

Bonificación del 10%: el incentivo para los cumplidores

La prórroga no implica la pérdida de beneficios, sino que consolida la posibilidad de acceder a una importante bonificación. ARBA recordó que los contribuyentes que cumplan con los siguientes requisitos podrán obtener una reducción de hasta el 10% en el monto final:

No registrar deudas fiscales anteriores.

Estar adherido al débito automático.

Abonar dentro del nuevo plazo, es decir, antes del 25 de noviembre.

ARBA.

Este incentivo está dirigido a premiar y promover el cumplimiento puntual, ofreciendo un alivio económico directo a quienes mantienen sus obligaciones al día.

Todas las opciones para pagar a tiempo

Para facilitar el cumplimiento en el nuevo plazo, ARBA mantiene y amplía las opciones de pago.

Pago digital (recomendado):

Web de ARBA: pago con tarjeta de crédito desde el sitio oficial.

Cajeros automáticos: luego de generar el código de pago electrónico en la web de la Agencia.

Cuenta DNI: próximamente se enviará por correo electrónico el código QR correspondiente para el escaneo y pago a través de esta aplicación bancaria.

Pago presencial:

Los contribuyentes que prefieran el sistema tradicional pueden acercarse a los bancos autorizados o a los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Pagar impuestos en ARBA. Foto: Unsplash.

Finalmente, la agencia instó a los propietarios a evaluar la adhesión del tributo al débito automático (mediante cuenta bancaria o tarjeta de crédito). Este sistema, disponible en la sección “Autogestión” del sitio de ARBA, es la forma más práctica y efectiva de evitar futuros vencimientos y asegurar el acceso a la bonificación permanente.