La herramienta de ARBA que evita saldos a favor y acelera devoluciones:

Economía argentina Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó una nueva herramienta destinada a transformar la relación fiscal de miles de contribuyentes bonaerenses. Se trata del régimen “Riesgo 0, SAF 0”, un sistema que ajusta automáticamente las alícuotas de recaudación para evitar la acumulación de saldos a favor (SAF) en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. El objetivo: mejorar la liquidez de PyMEs y comercios, reducir distorsiones y agilizar el cumplimiento tributario.

Una respuesta a un problema histórico

Durante años, los saldos a favor fueron un dolor de cabeza para empresas y contribuyentes, que acumulaban créditos fiscales inmovilizados durante meses. Según ARBA, antes de las reformas iniciadas en la gestión de Axel Kicillof, los SAF equivalían a casi tres meses de recaudación, pero hoy se redujeron a menos de un mes (0,9), una cifra históricamente baja.

El nuevo sistema busca profundizar esta mejora mediante un modelo más dinámico y preventivo, especialmente enfocado en los sectores más vulnerables de la economía provincial.

Página web de la ARBA. Foto: ARBA.

¿Cómo funciona “Riesgo 0, SAF 0”?

El régimen opera mediante un ajuste automático de alícuotas, basado en el comportamiento fiscal individual del contribuyente. Cuando los adelantos comienzan a superar los parámetros razonables, el sistema reduce de oficio las retenciones y percepciones, evitando así una sobre–recaudación que derive en saldos a favor perpetuos.

El mecanismo incluye monitoreo continuo del perfil fiscal y prioriza a PyMEs y actividades que registran caída de actividad, a fin de no perjudicar su capital de trabajo.

Según Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, la herramienta apunta a “liberar capital de trabajo, evitar distorsiones y reconocer a quienes cumplen”, fortaleciendo la recaudación genuina sin castigar a quienes producen.

Un régimen integrado con otras mejoras

“Riesgo 0, SAF 0” no funciona de manera aislada: forma parte de un paquete más amplio de simplificación tributaria.

Entre las herramientas complementarias se destacan:

Sistema Único de Compensación (SUC), que permite utilizar créditos entre distintos impuestos provinciales.

Optimización de regímenes de retención y percepción con criterios basados en riesgo.

Reducción del universo de agentes de recaudación.

Aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales.

Fortalecimiento del Régimen Simplificado para monotributistas.

Estas medidas buscan crear un entorno más previsible y transparente para los contribuyentes bonaerenses, reduciendo cargas administrativas y promoviendo un sistema más progresivo.

Impuesto Inmobiliario Urbano, ARBA

Cómo acceder al nuevo régimen

Los contribuyentes interesados deberán ingresar al Panel de Autogestión del sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar) con CUIT y Clave CIT. La implementación será gradual y priorizará a quienes presenten buen cumplimiento fiscal, condición necesaria para mantener los beneficios del programa.

Un paso hacia un sistema más equilibrado

Con esta iniciativa, ARBA busca continuar corrigiendo asimetrías en Ingresos Brutos y mejorar la disponibilidad de recursos en el sector privado, especialmente en un contexto de menor actividad económica. La combinación de simplificación, automatización y estímulos al cumplimiento aspira a consolidar un esquema tributario más justo, eficiente y alineado con la realidad productiva de la provincia.