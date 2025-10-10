Oportunidad única: cómo comprar un iPhone más barato en las subastas oficiales de ARCA

La Agencia de Regulación y Control Aduanero programó dos subastas de iPhone durante octubre, con precios iniciales por debajo del mercado y un proceso de puja completamente digital. Los interesados deberán registrarse previamente y cumplir con un depósito de garantía para participar.

Subastas digitales de iPhone: fechas, modelos y cómo participar.

Los fanáticos de la tecnología y quienes buscan renovar su celular tienen una nueva oportunidad este mes. La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos subastas de iPhone que se realizarán los días 23 y 30 de octubre, ofreciendo modelos recientes de la marca Apple a precios mucho más accesibles que los de venta minorista.

La primera subasta, programada para el 23 de octubre a las 12:00, contará con 17 iPhone 15 de 128 GB en colores blanco y azul, con precios iniciales desde $450.000. Los interesados deberán inscribirse antes del 21 de octubre para poder participar. A continuación, te brindamos toda la información necesaria para poder inscribirse.

Subastas digitales de iPhone: fechas, modelos y cómo participar. Foto: EFE.

Una semana más tarde, el 30 de octubre, ARCA realizará un segundo remate con 119 iPhone 16 y 16 Pro Max, distribuidos en nueve lotes, y precios de partida desde $380.000. Esta subasta ya había sido anticipada, pero la reciente confirmación del lote de iPhone 15 amplía la oferta de celulares de alta gama disponibles para los participantes.

Cómo participar de la subastas de iPhones de ARCA

El proceso es completamente online. Los interesados deben registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad, ya sea como personas físicas o jurídicas, y realizar un depósito de garantía equivalente al 10 % del valor base del lote elegido.

Una vez registrados, los usuarios podrán:

Consultar los lotes disponibles y las condiciones de venta.

Realizar su depósito de garantía

Participar en la puja digital durante el horario establecido.

ARCA anuncia nuevas subastas de iPhone. Foto: Banco Ciudad.

Todas las ofertas se realizan desde cualquier dispositivo con conexión a internet, haciendo que la experiencia sea accesible y práctica para los participantes.

Con esta iniciativa, ARCA busca facilitar el acceso a tecnología de última generación y ofrecer oportunidades de compra a precios por debajo del mercado, en un proceso seguro y transparente para los usuarios.

