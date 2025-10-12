ANSES fijó nuevos montos y límites de ingresos familiares para acceder al cobro de las asignaciones en octubre 2025

En caso de que uno de los miembros del hogar exceda el monto individual, todo el grupo queda excluido automáticamente del cobro de la prestación, incluso si la suma total se encuentra dentro del tope general. Los detalles.

Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos límites de ingresos individuales y grupales que regirán durante octubre de 2025 para el cobro de las Asignaciones Familiares, un beneficio clave destinado a acompañar a trabajadores registrados, monotributistas y personas con hijos a cargo.

Según la Resolución 318/25, los topes vigentes para el décimo mes del año establecen que el ingreso bruto máximo permitido por integrante del grupo familiar será de $2.403.613, mientras que el límite total de ingresos familiares no podrá superar los $4.807.226.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

En caso de que uno de los miembros exceda el monto individual, todo el grupo queda excluido automáticamente del cobro de la prestación, incluso si la suma total se encuentra dentro del tope general.

¿Qué son las Asignaciones Familiares de ANSES?

Las Asignaciones Familiares comprenden un conjunto de prestaciones económicas que la ANSES abona a distintos sectores, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los montos se actualizan de manera periódica y varían según la categoría de ingresos, la zona geográfica y el tipo de asignación. El valor de cada asignación, ya sea por hijo, prenatal, por adopción, nacimiento o matrimonio, se determina en función de los tramos de ingresos establecidos por el organismo previsional. Este sistema escalonado busca mantener una distribución progresiva de los beneficios, de modo que los sectores con menores ingresos perciban montos más elevados.

ANSES. Foto: NA /prensa

La ANSES recuerda que los titulares pueden consultar en línea, a través de la página oficial del organismo, si cumplen con los requisitos vigentes para el cobro de asignaciones y verificar los montos actualizados correspondientes a su nivel de ingresos y situación familiar.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025

Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $907.793: $58.631.

Ingreso Grupo Familiar entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548.

Ingreso Grupo Familiar entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920.

Ingreso Grupo Familiar entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340.

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $907.793: $190.902.

IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050.

IGF desde $1.331.368,01: $85.234.

Asignaciones familiares; AUH. Foto: ANSES.

Cónyuge

IGF hasta $4.807.226 : $14.223.

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento hasta $4.807.226: $68.341.

Adopción hasta $4.807.226: $408.616.

Matrimonio hasta $4.807.226: $102.330.

Prenatal