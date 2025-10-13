Se dieron a conocer los ganadores del Premio Nobel de Economía: quiénes son y qué aportaron a la ciencia

El premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación y la tecnología.

Ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 Foto: Nobel Prize

La Real Academia Sueca de Ciencias entregó el día de hoy el premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

Joel Mokyr, de la Universidad Northwestern (EEUU), recibirá la mitad del premio, el equivalente a 11 millones de coronas suecas, por “haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”.

Por su parte, Philippe Aghion, del Collège de France, INSEAD y la London School of Economics, y Peter Howitt, de la Universidad Brown (EEUU), fueron galardonados “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”, según la Academia.

Qué aportaron a la ciencia los ganadores del Nobel de Economía

Mokyr demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, “no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué”. Estas últimas a menudo faltaban antes de la revolución industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e invenciones. También enfatizó la importancia de que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y permita el cambio.

Joel Mokyr, ganador del Nobel de Economía Foto: Human Progress

Aghion y Howitt también estudiaron los mecanismos del crecimiento sostenido. En un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo. La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia.

Philippe Aghion y Peter Howitt, ganadores del Nobel de Economía Foto: Premios Fronteras del Conocimiento

Qué dijo la Academia

“El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento”, afirmó John Hassler, presidente del Comité del premio en ciencias económicas.

De diferentes maneras, los galardonados demuestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de forma constructiva.De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados.