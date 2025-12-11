“Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre”: María Corina Machado reapareció en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La ganadora del Premio Nobel de la Paz agradeció la colaboración de “personas que arriesgaron su vida” para ayudarla a salir del país. Fue recibida con cánticos y banderas por cientos de venezolanos.

María Corina Machado en Noruega, Premio Nobel de Paz Foto: EFE

La líder opositora venezolana María Corona Machado, Nobel de la Paz de este año, declaró este jueves que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea “libre” y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos “que han tenido que huir del país”.

“Se necesita coraje para luchar por la libertad”, señaló Machado quien se encuentra en la ciudad noruega de Oslo donde el miércoles se entregó el galardón que recibió la hija de la dirigente.

Más adelante, agradeció la ayuda de aquellas personas que “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como “una experiencia bastante extraordinaria”.

“Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“El mundo está con nosotros”

“Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo.

Asimismo, afirmó que el mundo apoya a la oposición venezolana y que espera regresar pronto a su país para compartir el Nobel con sus compatriotas. “El mundo está con nosotros y no estamos solos. Éste es un momento definitorio”, declaró a los medios“.

La opositora también denunció que la policía venezolana está parando por las calles a los jóvenes y deteniéndoles si encuentran en sus móviles noticias sobre el Nobel. Por su parte, Gharahkhani destacó que para Machado, que vive en Venezuela en paradero desconocido y no era vista en público desde enero de este año, ha sido un viaje “largo y peligroso”, pero que pese a todas las dificultades lo ha emprendido porque quiere “dar voz al pueblo de Venezuela”.

“Es un premio para ella, pero también es un premio para el pueblo de Venezuela, donde se celebraron unas elecciones en las que se pidió un cambio que no fue aceptado por el brutal régimen”, aseguró en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters (Leonardo Fernández Viloria)

Sobre las críticas por la elección de Machado para el Nobel, Gharahkhani señaló que el Nobel de la Paz siempre es controvertido, pero que hay que reconocer la lucha que está librando la opositora.