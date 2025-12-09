Hermetismo y misterio: el Instituto Nobel suspendió la conferencia de prensa de María Corina Machado

La ganador del Nobel de la Paz iba a hablar este martes en Oslo, pero sin dar detalles, la conferencia fue suspendida. Este miércoles recibirá le galardón en la capital de Noruega.

María Corina Machado; Venezuela. Foto: Reuters.

El Instituto Nobel suspendió, sin dar detalles, la conferencia de prensa que iba a realizar María Corina Machado, en la previa a recibir su galardón de la paz.

Hasta el momento, se desconoce cómo y cuándo la líder opositora venezolana llegará a la capital noruega, dijo la organización.

La conferencia de prensa “no tendrá lugar hoy”, dijo el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim.

María Corina Machado; Venezuela. Foto: EFE.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, que se celebrará este miércoles.

La palabra de la hermana de la galardonada

Su hermana, Clara Machado Parisca, dijo en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Premio Nobel

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

En Oslo ya se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

“Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio”, agregó su hermana.