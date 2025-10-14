Canasta Básica: una familia tipo necesitó $1.176.852 para no ser pobre en septiembre

Las canastas Básica y Alimentaria mostraron subas de 1,4% en relación a mes anterior. En tanto, para no caer en la indigencia, se necesitó $527.736.

Una familia tipo, formada por madre, padre y dos hijos, necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el INDEC.

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025.

La CBT aumentó un 22% en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9%.

Mientras que la CBA registró un incremento interanual del 23,1%, y un alza del 17,5% desde enero hasta septiembre.

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el octavo mes del año, $936.911 para cubrir la CBT y $420.140 para cubrir la CBA.

Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.