El INDEC dio a conocer los datos de la inflación de febrero y, con él, se especificó la cifra que necesitó una familia tipo para no ser pobre en Argentina durante el segundo mes del 2026.

“Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual”, señaló el Instituto de Estadística en su informe de datos.

Este indicador acumuló un alza de 32,1% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT, que fue del 2,7%, estuvo por debajo del índice de inflación de febrero.

Además, el organismo reveló que ese grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, precisó 644.088 pesos para no llegar a ser considerado indigente.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 3,2% en febrero, superando por 0,3% el dato de la inflación.

En tanto, una persona que vive sola necesitó 208.443 pesos para evitar la indigencia, mientras que tenía que superar los 452.321 pesos para no ser incluido en el límite de la pobreza.