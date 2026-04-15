La canasta básica aumentó un 2,6% en marzo y una familia tipo necesitó $1.434.464 para no ser pobre
En paralelo a los datos de la inflación, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el índice de las canastas básica alimentaria y total de marzo, que aumentaron más del 2% cada una.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 2,2%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) lo hizo 2,6% en relación con febrero. Además, en la medición interanual cerraron respectivamente en 32,8% y 30,4%.
En relación con los datos mencionados, en marzo, un hogar compuesto por tres personas necesitó $523.853 para completar la CBA y $1.142.000 para la CBT.
Además, una familia tipo, compuesta por cuatro miembros, debió utilizar $658.011 (CBA) y $1.434.464 (CBT). Por último, en un hogar compuesto por cinco integrantes se necesitaron $692.083 (CBA) y $1.508.740 (CBT).
“La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”, señaló el INDEC.
La inflación de marzo fue de 3,4% y acumula 9,2% en el primer trimestre del 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de marzo 2026 fue de 3,4%. Se trata del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más alto en lo que va del año, que acumula un alza del 9,2%.
En tanto, el IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.
De acuerdo con los datos del INDEC, ya son diez meses consecutivos de aceleración de la inflación, que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,6% registrado en junio de 2025. De todas maneras, la proyección del Gobierno es que a partir de abril comience un proceso de desaceleración.
Los datos de la inflación de marzo 2026: los rubros y las regiones más afectadas
Según el informe del INDEC, la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12%), coincidiendo con el inicio de clases.
La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%), debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.
En contrapartida, la de menor alza mensual fue Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), por delante de Bienes y servicios varios (1,7%).
En tanto, la región Noreste fue la que sufrió la mayor suba mensual (4,1%) y Patagonia, la de menor (2,5%)
Inflación INDEC 2026, mes a mes
- Enero: 2,9%
- Febrero: 2,9%
- Marzo: 3,4%