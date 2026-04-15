Canasta básica. Foto: NA.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el índice de las canastas básica alimentaria y total de marzo, que aumentaron más del 2% cada una.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 2,2%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) lo hizo 2,6% en relación con febrero. Además, en la medición interanual cerraron respectivamente en 32,8% y 30,4%.

En relación con los datos mencionados, en marzo, un hogar compuesto por tres personas necesitó $523.853 para completar la CBA y $1.142.000 para la CBT.

Además, una familia tipo, compuesta por cuatro miembros, debió utilizar $658.011 (CBA) y $1.434.464 (CBT). Por último, en un hogar compuesto por cinco integrantes se necesitaron $692.083 (CBA) y $1.508.740 (CBT).

Canasta básica marzo 2026. Foto: INDEC

“La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”, señaló el INDEC.

La inflación de marzo fue de 3,4% y acumula 9,2% en el primer trimestre del 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de marzo 2026 fue de 3,4%. Se trata del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más alto en lo que va del año, que acumula un alza del 9,2%.

En tanto, el IPC nacional acumuló un aumento de 32,6% en los últimos 12 meses.

De acuerdo con los datos del INDEC, ya son diez meses consecutivos de aceleración de la inflación, que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,6% registrado en junio de 2025. De todas maneras, la proyección del Gobierno es que a partir de abril comience un proceso de desaceleración.

Los datos de la inflación de marzo 2026: los rubros y las regiones más afectadas

Según el informe del INDEC, la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12%), coincidiendo con el inicio de clases.

La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%), debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

Las divisiones que más afectaron a la inflación. Foto: INDEC

En contrapartida, la de menor alza mensual fue Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), por delante de Bienes y servicios varios (1,7%).

En tanto, la región Noreste fue la que sufrió la mayor suba mensual (4,1%) y Patagonia, la de menor (2,5%)

Inflación INDEC 2026, mes a mes