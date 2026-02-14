Vuelta a clases 2026: la canasta escolar supera los $240.000. Foto: NA.

El inicio del ciclo lectivo 2026 llega acompañado por un dato que enciende las alarmas en miles de hogares porteños: la canasta escolar básica ya supera los $240.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo revela un informe elaborado por la asociación de defensa del consumidor Consumidores Libres, que registró un aumento interanual del 42,82% en el rubro útiles escolares.

El relevamiento incluyó 33 productos de librería comercializados en supermercados y comercios de la Ciudad. Solo en útiles, el costo pasó de $91.063 en 2025 a $130.060 en 2026. Este salto porcentual no solo supera varias estimaciones privadas de inflación, sino que vuelve a posicionar al inicio de clases como uno de los momentos de mayor presión sobre el presupuesto familiar.

Vuelta a clases 2026: la canasta escolar supera los $240.000. Foto: Pexels.

Útiles escolares: los aumentos más fuertes

Entre los productos que más incrementaron su precio se destacan artículos de uso cotidiano en cualquier aula. El cuaderno de 48 hojas marca Gloria registró una suba del 186,67%, al pasar de $1.350 a $3.870. La cinta adhesiva de 30 metros aumentó 97,48%, mientras que los resaltadores Pelikan/BIC treparon 91,41%.

También se observaron fuertes ajustes en el lápiz corrector Sylbapen (89,66%), el compás plástico Paper Mate (88%) y la carpeta negra N°3 (85,71%). El sacapuntas metálico Maped rozó el 80% de incremento.

Otros insumos esenciales, como el block A4, el block oficio, el adhesivo vinílico de 250 gramos, las gomas económicas y los estuches de fibras, registraron alzas que oscilaron entre el 55% y el 66%. A esto se suma el costo de las mochilas, cuyo rango de precios va desde los $20.000 hasta los $180.000, según marca y diseño.

Vuelta a clases 2026: la canasta escolar supera los $240.000. Foto: Unsplash.

Indumentaria escolar: subas más moderadas, pero con excepciones

En el caso de la indumentaria, el estudio contempló cuatro artículos esenciales. El monto total pasó de $96.000 en 2025 a $110.000 en 2026, lo que implica una suba del 14,58%, considerablemente menor a la de los útiles.

Sin embargo, dentro de este rubro también hay diferencias. Las zapatillas blancas de lona para talles pequeños aumentaron más del 32%, mientras que los talles más grandes registraron subas cercanas al 24%. Los guardapolvos, tanto en tela como en talle 10, mostraron incrementos más moderados, en torno al 6% y 7%.

Vuelta a clases 2026: la canasta escolar supera los $240.000. Foto: NA

Al sumar útiles e indumentaria, el costo básico para enviar a un hijo a la escuela en 2026 asciende a $240.060. En familias con dos o más estudiantes, la cifra puede duplicarse o triplicarse, obligando a planificar compras con anticipación, comparar precios y aprovechar promociones bancarias o descuentos por pago en efectivo.