En la previa de la cumbre entre Milei y Trump, Sturzenegger anticipó que firmarán un “acuerdo inédito”

El ministro dio un anticipo de lo que implicará el encuentro en el Salón Oval de la Casa Blanca y habló de un inicio de apertura comercial entre los dos países.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos durante la medianoche de este martes y se prepara para mantener una reunión bilateral con su par Donald Trump, en su décimo tercer viaje desde el 10 de diciembre.

En la previa al encuentro entre los mandatarios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio un anticipo de lo que implicará el encuentro en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

“Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano“, explicó desde el canal de streaming La Casa.

“Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países”, agregó.

“Lo de Javier con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más ha estado en los medios de la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, pero después hay una parte que venimos trabajando desde hace muchísimos meses: un acuerdo comercial”, insistió.

Federico Sturzenegger - Economía Argentina

El funcionario nacional atribuyó el acuerdo a la relación que estableció el mandatario argentino con su par de Estados Unidos.

“Gestionar un Gobierno es hacer que las cosas ocurran, que estos miles de millones de inversiones, lo de Open IA con la inversión de 25.000 millones. Si después te enojás porque Milei dice ‘caca’, eso es tu problema. Lo que va cambiar a Argentina son estas transformaciones de fondo”, sentenció.

Sobre el final, dijo que Donald Trump busca generar acuerdos comerciales bilaterales y que lo de nuestro país va en ese sentido.