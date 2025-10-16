Expectativas en el Gobierno: confirman que se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre Argentina y EEUU

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, comunicó que faltan detalles para dar a conocer el acuerdo comercial entre Argentina y el país norteamericano.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Alejandro Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, confirmó el acuerdo comercial entre ambos países en horas de la mañana del jueves 16 de octubre. El diplomático lo calificó como “muy importante” y se esperan más detalles por parte del gobierno de Javier Milei.

Según se supo, el acuerdo comercial del que habló Oxenford se cerró tras la visita de Milei a Donald Trump en Washington. “No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”, sostuvo en declaraciones recientes a Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

Los alcances del acuerdo generaron interés debido al impacto que podría tener en la agenda bilateral y por sus potenciales efectos en la relación económica y estratégica de Argentina y Estados Unidos. “Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas“, dijo.

Qué dijo Oxenford tras el encuentro entre Milei y Trump en EEUU

Por otro lado, Oxenford destacó el encuentro limitado a un almuerzo entre comitivas argentinas y estadounidenses. “El presidente Milei fue recibido solo por el presidente Trump frente a la Casa Blanca. Ese gesto ya marca una señal de confianza y respeto poco común”, resaltó.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

“Veo a un país amigo que quiere ayudar a otro país amigo a progresar”, sostuvo. “Creo que vamos a darnos cuenta de la trascendencia de este encuentro cuando empiecen a aparecer las repercusiones, que van a ir desde acuerdos en muchas dimensiones”, enfatizó el embajador.