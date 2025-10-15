Javier Milei, sobre la ayuda de EEUU: “No depende de la elección; mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos”

El presidente habló luego del encuentro con el mandatario estadounidense en pleno salvataje del Tesoro norteamericano. Además, volvió cuestionar a la oposición.

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: EFE

Tras su regreso al país luego de su viaje a Estados Unidos, Javier Milei sostuvo que la reunión con Donald Trump fue “inédita e histórica” para los “estándares de Argentina”.

“Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica, está dispuesto a liderar la región y considera que Argentina es un aliado”, dijo el presidente en declaraciones al canal A24.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

Además, advirtió que “la oposición impulsó proyectos con un claro destino destituyente”, por lo que valoró el apoyo económico del Tesoro de Estados Unidos.

“Ellos son los que agredene, transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos”, reprochó.

Javier Milei Foto: REUTERS

También afirmó que el apoyo de Donald Trump es “hasta el 2027” y aclaró que el pedido que hizo el líder republicano para que los argentinos voten a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas es un “plus adicional”.

El préstamo otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al país fue a cambio de ser un “aliado incondicional” de ese país.

El presidente argentino en la Casa Blanca Foto: REUTERS

“Es una cuestión de ordenamiento geopolítico”, resaltó el mandatario.