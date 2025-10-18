Cierran todos los bancos de la Argentina por cuatro días: también se suspenderá la compra y venta de dólares

Las entidades financieras de todo el país no abrirán durante jornadas enteras. Qué fechas habrá feriado bancario.

Cajeros automáticos Foto: Banco Provincia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta de 2025 y confirmó los días en que las entidades financieras no abrirán sus puertas al público y, por ende, no habrá actividad en el mercado de cambios.

Tras las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de octubre, el calendario financiero contará con cuatro jornadas de inactividad, concentradas en noviembre y diciembre.

Banco Central. Foto: NA

El primer parate llegará con un fin de semana extra largo. Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá actividad bancaria el viernes 21 de noviembre, por ser un día no laborable con fines turísticos, ni el lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

El último mes del año traerá los dos feriados restantes. El lunes 8 de diciembre, las entidades financieras permanecerán cerradas por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.

Durante estas jornadas, no habrá operaciones en los bancos ni en el mercado de cambios, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar cualquier trámite o necesidad de efectivo. Las transacciones que requieran procesamiento manual se verán demoradas hasta el siguiente día hábil.

Opciones para operar durante los feriados bancarios

Durante los feriados bancarios en Argentina, la operatoria se limita a los servicios digitales, mientras que las sucursales físicas permanecen cerradas y ciertos procesos, como la acreditación de cheques, quedan en suspenso hasta el siguiente día hábil. Para operar en estas fechas, se pueden utilizar las siguientes opciones: