Plazo fijo en aumento: dónde me conviene invertir

Bancos de capital nacional, firmas de capital extranjero y entidades de alcance regional ajustaron las tasas de interés de sus plazos fijos con una tendencia a la alza en el comienzo de la semana.

Aumento de intereses en el plazo fijo. Foto: NA.

Los bancos en la República Argentina ajustaron las tasas de interés de sus plazos fijos este lunes con una tendencia a la alza, incluyendo bancos de capital nacional así como firmas de capital extranjero y entidades de alcance regional.

Las principales entidades financieras modificaron los rendimientos que ofrecen para los depósitos en pesos a plazo fijo, presentando aumentos en la mayoría de los casos.

La Tasa Nominal Anual de cada banco: cuántos intereses ganás en un año

La Tasa Nominal Anual (TNA), es decir, el indicador expresado en porcentaje que sirve para conocer cuántos intereses vas a pagar o ganar en un año por diferentes productos financieros sufrió las mayores modificaciones.

El Banco de la Nación Argentina pasó de mantener su tasa estable a anunciar una suba del 39%, mientras que la semana previa este banco había ofrecido un 37,5%. A su vez, el Banco Santander Argentina S.A. conservó la tasa en 35%.

Fachada del Banco de la Nación Argentina. Foto: Archivo.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. incrementó su tasa hasta el 43%, el ICBC llegó a una tasa del 41,45%, el Banco Macro y el Banco CREDICOOP llegaron a un 39%. Y, por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ajustó su tasa del 34% al 37%. El Banco BBVA Argentina S.A. exhibe ahora una TNA del 39%.

Plazo fijo: cuánta ganancia se obtiene al depositar 1 millón de pesos en el banco

Banco de la Nación Argentina - $1.032.054,79.

Banco Santander Argentina S.A. - $1.028.767,12

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. - $1.035.342,47

Banco de la Provincia de Buenos Aires - $1.030.410,96

Banco Bica S.A. - $1.039.452,05

Banco CMF S.A. - $1.038.630,14.

Banco Comafi Sociedad Anónima - $1.033.287,67

Banco de Corrientes S.A. - $1.036.575,34

Banco Hipotecario S.A. - $1.036.575,34

Top 4 de bancos con mayores intereses por plazo fijo

Banco VOII S.A - $1.040.273,97. Banco Meridian S.A. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U Reba Compañía Financiera S.A.

El TNA de los nombrados se elevó hasta un 48% o 49%, y en los tres últimos casos el rendimiento supera $1.039.000 a 30 días.

El recorte a las tasas de interés: ¿Obstáculo?

El Banco Central de la República Argentina bajó la tasa de interés que le paga a los bancos la semana pasada luego de los anuncios del Secretario de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo financiero a la República Argentina.

Recorte a las tasas de interés del Banco Central. Foto: NA

El BCRA bajó su tasa de interés unos diez puntos, llegando a un 25%.

El apoyo económico de los Estados Unidos

La situación económica actual de la República Argentina refiere a que el Tesoro de Estados Unidos comenzó a vender dólares en el mercado cambiario argentino. La intervención, según confirmó el propio Scott Bessent, es parte de un rescate mayor con un swap de 20.000 millones de dólares.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent que otorgó el swap de los 20.000 millones de dólares. Foto: Presidencia

Este contexto generó una tensión con China, gran comprador de soja de la República Argentina.