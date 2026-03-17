Cierran los bancos de todo el país durante 4 días en marzo 2026:

Cierran los bancos de todo el país por 4 días. Foto: NA

Los bancos de toda la Argentina estarán cerrados por 4 días, durante los cuales no habrá atención presencial en ninguna sucursal. El cronograma oficial señala que las entidades financieras cerrarán sus puertas desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, lo que afecta a la totalidad de la red pública y privada.

Ante esta situación, es recomendable planificar las operaciones que requieren asistencia humana directa.

Por qué cierran los bancos de Argentina

La interrupción del sistema bancario se produce por la combinación del día no laborable con fines turísticos y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 y martes 24 de marzo, respectivamente, fechas que se suman al fin de semana del sábado 21 y domingo 22.

Cierran los bancos de todo el país. Foto: Banco Provincia

Cierran los bancos: qué operaciones estarán habilitadas

Ante esta situación, los clientes deben recurrir a las herramientas digitales para gestionar sus operaciones: el home banking y las aplicaciones móviles de cada entidad permanecen disponibles durante todo el fin de semana largo, permitiendo realizar transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin interrupciones.

Además, el uso de tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y plataformas virtuales funcionará con normalidad. Los cajeros automáticos estarán operativos durante los cuatro días en todo el país, por lo que los usuarios podrán extraer efectivo, realizar depósitos y llevar a cabo otras gestiones habilitadas por las máquinas.

Cabe señalar que la disponibilidad de efectivo depende del abastecimiento programado por las entidades, que refuerzan la carga de billetes en los días previos al fin de semana largo con el fin de evitar desabastecimientos.

Cajeros automáticos Foto: Banco Provincia

En tanto, las operaciones que presentan vencimiento durante estos días se liquidan el miércoles 25 de marzo, fecha en la que se reanuda la actividad bancaria habitual. Entonces, los usuarios deben prever esta demora en la ejecución de ciertos pagos y movimientos de fondos.

Qué pasa con la compra y venta de dólares con los bancos cerrados

El cierre bancario impacta en la actividad del mercado financiero y de capitales, que permanecerá suspendida durante estas fechas.

Esto implica que no habrá compra ni venta de divisas, incluido el dólar oficial. Además, se suspenderán las operaciones con acciones, bonos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos financieros.

Cuándo son los próximos feriados en los que no habrá bancos

El calendario oficial establece otros feriados y días no laborables a lo largo del año, en los cuales también se suspenderá la actividad bancaria:

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre