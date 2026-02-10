Cajeros automáticos Foto: Banco Provincia

El primer fin de semana largo del año será una oportunidad única para realizar viajes, escapadas o simplemente descansar. Sin embargo, esto traerá algunas complicaciones durante Carnaval, ya que no habrá bancos entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero.

Lo extenso de este fin de semana implicará complicaciones para hacer ciertas operaciones, ya que será habrá feriados cambiarios y no se operará en ninguno de los cuatro días que componen esta fecha especial.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Cuándo cierran los bancos por cuatro días seguidos en febrero

En detalle, los días que no abrirán los bancos en Argentina son el sábado 14, el domingo 15, el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

Más allá de los cajeros: dónde conseguir efectivo durante los feriados bancarios

Los cajeros automáticos son la primera opción para retirar dinero en efectivo. Sin embargo, puede darse que se agoten los billetes, por lo que hay que buscar alternativas.

Extra Cash (Visa Débito) permite retirar hasta $170.000 por día en supermercados , estaciones de servicio y farmacias . El servicio está disponible en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, La Anónima, Walmart, YPF y Axion, entre otras. Para acceder, es obligatorio realizar una compra, aunque no hay un monto mínimo.

Cash Plus (Mastercard) habilita extracciones de hasta $170.000 diarios en locales adheridos como Carrefour, Vital y Farmacity, sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja.

Comercios con Payway también ofrecen la posibilidad de retirar efectivo con tarjetas de débito y prepagas Visa, Mastercard y Cabal. El tope diario es de $170.000.

Mercado Pago permite sacar efectivo mediante código QR en comercios adheridos, con un límite de hasta $70.000 por día, que puede variar según el local. Desde la app se pueden ubicar los puntos habilitados a través de la opción “Sacar efectivo”.

Cajero automático. Foto: Freepik.

Qué hacer antes del fin de semana largo sin bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acerca una serie de consejos para no llevarse malas sorpresas durante este breve receso.

Adelantar pagos y transferencias : con esta acción, los movimientos se procesarán antes del feriado bancario. Recordá que lo que cae en inhábil pasa al próximo hábil.

Verificar límites : revisar los límites de extracción y de uso de tus tarjetas de crédito y débito en la app o el home banking permite asegurarte de que se ajustan a tus necesidades durante los días de inactividad.

Retirar efectivo : de esta manera evitás toparte con cajeros sin billetes en picos de demanda.

Procesamiento de cheques : si usas este medio, es importante contemplar que el clearing y la acreditación se mueven al día hábil siguiente.

Guardar comprobantes: es importante almacenar las capturas de pantalla o los PDFs de pagos/transferencias hechos en feriado por si necesitás acreditar fecha y hora.

Opciones para operar durante los feriados bancarios

Durante los feriados bancarios en Argentina, la operatoria se limita a los servicios digitales, mientras que las sucursales físicas permanecen cerradas y ciertos procesos, como la acreditación de cheques, quedan en suspenso hasta el siguiente día hábil.

Banco Nación. Foto: NA.

Para operar en estas fechas, se pueden utilizar las siguientes opciones: