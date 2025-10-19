Monotributo social de ARCA: cómo inscribirse y cuánto cuesta darse de alta en octubre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó las escalas del monotributo para octubre y recordó los beneficios del régimen social, que permite a trabajadores de bajos ingresos acceder a facturación, obra social y jubilación.

Cuánto se paga por el Monotributo de ARCA al darse de alta en octubre de 2025. Foto: Pexels.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los valores actualizados del monotributo correspondientes a octubre de 2025, junto con los detalles del régimen social, una herramienta central para la formalización económica de los sectores con menos recursos.

El Monotributo Social fue creado para facilitar la inclusión de trabajadores independientes, pequeños emprendedores y prestadores de servicios que buscan integrarse al sistema formal sin afrontar costos elevados. Además de permitir la facturación legal de sus actividades, este régimen otorga acceso a una obra social y la posibilidad de realizar aportes jubilatorios, dos derechos clave para garantizar estabilidad y bienestar a largo plazo.

Cuánto se paga por el Monotributo de ARCA al darse de alta en octubre de 2025. Foto: ARCA.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es el subsidio estatal, que cubre la totalidad de los componentes impositivo y previsional, mientras que el aporte a la obra social se reduce a la mitad. De esta forma, el régimen se convierte en una herramienta accesible para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

La cuota mensual del monotributo de ARCA se compone de tres elementos: el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución a la obra social.

Su valor varía según la categoría y el tipo de actividad (servicios o bienes). Para octubre de 2025, los montos vigentes son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74.

Categoría B: $42.216,41.

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes).

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes).

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes).

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes).

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes).

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes).

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes).

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes).

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes).

Cuánto se paga por el Monotributo de ARCA al darse de alta en octubre de 2025. Foto: Freepik.

El sistema de actualización de ARCA se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC y se revisa cada seis meses. Las escalas actuales se mantendrán vigentes hasta febrero de 2026, cuando se prevé una nueva recategorización de los contribuyentes.

Cómo darse de alta para el monotributo social de ARCA

Para acceder al Monotributo Social, los interesados deben inscribirse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) utilizando su CUIT y Clave Fiscal. Entre los requisitos se incluyen ser mayor de 18 años, ejercer una sola actividad económica y no superar los topes anuales de ingresos brutos ni patrimoniales.

Una vez completada la solicitud digital, los monotributistas pueden elegir su obra social y finalizar el trámite en una oficina de ANSES, donde deberán presentar la Declaración Jurada de Salud. Este paso es indispensable para acceder a la cobertura médica tanto para el titular como para su grupo familiar.